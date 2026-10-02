Qui veut un morceau de Ferrari dans son salon ?

Chez Ferrari, même un capot peut désormais finir au mur. La marque italienne lance « Sketch Body », une collection d’œuvres réalisées à partir de véritables éléments de carrosserie. L’idée reprend celle de la spectaculaire 812 Competizione Tailor Made dévoilée en 2023. Pour rappel, sa peinture reproduisait les traits, flèches et annotations tracés par les designers lors du développement du véhicule.

Les panneaux sont peints à la main puis recouverts de lignes noires soulignant leurs courbes, leurs arêtes et certains détails de conception, à la manière d’un immense carnet de croquis en trois dimensions. La marque italienne a déjà présenté dans son catalogue dédié des pièces issues des 12Cilindri, 812 Competizione et Purosangue, mais aussi le capot moteur de la F80 et la partie arrière de la Daytona SP3. D’autres modèles suivront sans doute dans les mois à venir.

Des œuvres au tarif inconnu

Une manière plutôt habile de transformer un morceau de carrosserie en objet de décoration avec en prime la patte du directeur du design Flavio Manzoni. Reste toutefois une information essentielle : le prix. Ferrari n’a encore communiqué ni tarif ni nombre d’exemplaires prévus. Mais connaissant Maranello, mieux vaut probablement prévoir un mur solide et un portefeuille de la même veine.