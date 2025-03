Qui veut une voiturette à monter soi-même façon Ikea ?

Tentez de deviner le nom d'une entreprise suédoise disposée à vendre des produits abordables à monter soi-même ? Dans cet article, il ne s'agit pas d'Ikea mais bien de Luvly : une start-up qui espère lancer une voiturette étonnante livrable dans un carton.

Le modèle en question est pensé pour un montage facile. Une philosophie qui ne l’empêche pas de recevoir des équipements généralement réservés à des voitures de taille standard à conduire avec un permis classique. Découverte de la voiturette électrique Luvly O.

100 kilomètres d'autonomie

Encore à l'état de concept, la Luvly O prend la forme d'un quadricycle employant des tubes en aluminium et des panneaux en composite pour sa structure. Un système de swap des batteries facilite l'attente liée à la charge. Lorsque la batterie est à 100%, Lyvly promet une autonomie de 100 kilomètres. Une vitesse maximale de 90 km/h, une application mobile connectée à l'auto, un habitacle avec deux places, un coffre de 267 litres et un poids sous les 400 kilos sont aussi attendus.

Transportée démontée

Initialement, Luvly envisageait de baser la voiturette sur une monocoque. Les coûts élevés du transport et de la chaîne de production ne donnaient aucune chance à la société face aux géants de ce segment. C'est pourquoi le choix s'est finalement porté sur un véhicule à monter après réception dans un garage ou chez le client directement. De quoi faire passer le nombre de voiturettes dans un conteneur de transport de 20 à 250, et de réduire le prix sous la barre des 10 000 euros. Une démarche qui attire sans surprise les spécialistes de l'industrie. Pour preuve, le groupe Stellantis à l'origine des Fiat Topolino, Citroën Ami et Opel Rocks-e a signé un partenariat d'étude avec l'entreprise.