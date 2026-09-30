Souvent, la patience a du bon. Ce n’est pas forcément le cas du SUV britannique. La marque nous le promet depuis plus d’un an, mais elle aura finalement pris son temps, sans pour autant sortir une version qui met une claque à la concurrence, loin de là.

Au premier regard, ce Range ressemble à s’y méprendre à la version thermique. Un choix délibéré puisque le design est un des plus gros avantages, pas question de modifier une recette qui plaît. Quelques détails permettent néanmoins de le distinguer comme la calandre moins ouverte, le dessin des jantes et le lettrage « EV » sur les centres de roue.

Cette volonté de ne rien changer se retrouve dans l’habitacle. Est-ce un mal ? Pas vraiment à la vue de sa qualité de fabrication et des matériaux employés. Il fait toujours bon s’installer à bord de ce salon roulant.

Si d’apparence ce Range semble identique, il change totalement de catégorie en adoptant une chaîne de traction électrique. Un travail qui a dû avoir son lot de contraintes puisqu’il conserve la plateforme MLA de la version thermique.

Deux puissances au choix

Il adopte ainsi deux électromoteurs pour une puissance cumulée de 450 ch ou 550 ch selon la version choisie : EV450 ou EV550. Le couple de 850 Nm est identique dans les deux cas. Il atteint ainsi les 100 km/h en respectivement 5,4 et 4,3 secondes tout en étant capable de filer jusqu’à 200 km/h. Le couple généreux permet de tels chiffres, malgré la masse importante de l’engin : 2 770 kg. Le Range Rover thermique n’étant pas une ballerine, l’ajout d’une batterie de 118,5 kWh nets accentue forcément le phénomène. Cela a l’avantage de lui autoriser un rayon d’action de 600 km, un minimum pour un engin prévu pour les voyages au long cours.

Pour alimenter un tel accumulateur, le Range s’équipe d’une architecture 800 V lui autorisant une puissance de 350 kW en courant continu et 22 kW en courant alternatif. Il passe ainsi de 10 à 80 % de charge en 22 minutes, si toutes les conditions sont réunies.

Si son look est à lui seul un motif d’achat, ses aptitudes en tout-terrain le sont certainement moins. Seulement, comme pour le design, Range Rover souhaite conserver ce qui a fait la réputation de son 4x4. La marque promet que le passage à l’électrique n’enlève rien à ses capacités. Il est ainsi capable de faire varier la puissance entre les trains avant et arrière comme bon lui semble, de traverser des gués d’une profondeur de 90 cm et de profiter de toutes les aides à la conduite disponibles.

Bilan

Conserver un look aussi reconnaissable est sans doute une qualité. Mais il lui manquera peut-être cet effet nouveauté, propre à un modèle encore jamais vu. Quant à ses caractéristiques techniques, elles n’ont rien d’extraordinaire dans un segment où la performance et les technologies dernier cri sont souvent recherchées par les clients.

Il reste enfin la notion du prix. Vendu à partir de 119 100 € en version EV450 Dynamic SE, il se place nettement au-dessus de certains concurrents comme Porsche Cayenne Coupé Electric facturé à partir de 111 600 € (442 ch/641 km), le Lotus Eletre facturé 101 590 € (612 ch/570 km) ou encore l’Audi SQ6 Sportback e-tron débutant à 100 870 € (489 ch/578 km).