Rappel : risque d’incendie sur près d’un million de BMW

Le problème qui concerne, aujourd’hui, près d’un million de BMW sur le territoire des États-Unis, provient d’un petit élément mécanique méconnu : la soupape du système de récupération des gaz du carter moteur. Cette dernière sert à évacuer les gaz de combustion qui s’échappent entre les pistons et les cylindres pour parvenir au carter moteur.

Ce n’est pas la première fois que BMW se voit contraint de rappeler certaines de ses autos pour résoudre un problème de court-circuit lié à cette soupape. Des opérations similaires avaient déjà été lancées en 2017, puis en 2019. Ce court-circuit peut entraîner une surchauffe de cette soupape et conduire, dans les cas extrêmes, à un incendie.

Pour ce troisième rappel, BMW USA contacte 917 106 propriétaires de modèles produits entre 2006 et 2013. Sont concernées les Série 1 de 2008 à 2013, les Série 3 de 2006 à 2012, les Série 5 de 2006 à 2010, les X3 et X5 de 2007 à 2010, et les Z4 de 2006 à 2011. Le constructeur estime toutefois que seuls 1 %, environ, des véhicules rappelés sont réellement touchés par ce problème.

En Europe, aucune action de ce type ne semble programmée. Toutefois, les propriétaires de l’une de ces autos (seules des versions essence sont potentiellement concernées) peuvent demander un contrôle de ce système à leur concessionnaire.