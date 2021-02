Recycles des batteries usagées... pour convertir des voitures anciennes ?

Les batteries réellement "mortes" de voitures électriques sont finalement encore assez rares. Les constructeurs trouvent en général un moyen de leur donner une seconde vie, soit dans des stockages d'énergie pour l'habitat et les collectivités, soit par le recyclage. La "jeunesse" pourrait toutefois donner un coup de main aux mamies du parc automobile qui n'ont plus de quoi se mouvoir puisque le moteur à combustion est en fin de vie.

Le projet Cicero (Classic Car ElectRificatiOn) lance une étude afin de construire un business plan et un modèle technique dans lesquels les batteries usagées de certaines voitures électriques seraient sélectionnées, cellule par cellule, afin de concevoir une nouvelle batterie recyclée qui servirait sur un véhicule ancien. Le but est de construire un modèle dans lequel les partenaires intéressés pourraient avoir facilement accès à des données techniques telles que l'autonomie selon le modèle ancien choisi.

Il faut rappeler qu'il est rare qu'une batterie de voiture moderne au lithium arrive réellement à sa fin de vie. Lorsque son autonomie tombe sous les 70 % de sa valeur initiale, la batterie est utilisée dans ce fameux second cycle de stockage d'énergie, où elle pourra encore servir des années.

Par ailleurs, le recyclage des batteries au lithium est encore très faible à l'échelle mondiale. La raison est simple : acheter une batterie neuve est nettement plus intéressant pour les constructeurs que d'acheter une batterie avec des matériaux recyclés, plus chère. Certains spécialistes pointent également le problème de l'impureté du métal recueilli après recyclage par rapport à un lithium "pur". En Europe, à peine plus de 5 % des batteries au lithium, tout secteur confondu, sont réellement recyclées...