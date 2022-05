Remoove: quand la mobilité électrique tient salon

Le salon Remoove, organisé sous l’égide de la FFAUVE (Fédération Française des Associations d'Utilisateurs de Véhicules Electriques) sur le site du circuit LFG de La Ferté Gaucher (77), permet aux professionnels et au grand public d’en découvrir davantage sur les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Durant trois jours, du 16 au 18 juin, vont ainsi se succéder conférences, tables rondes, et découvertes statiques et dynamiques de voitures, motos et autres engins de déplacements électrifiés (vélos, trottinettes, etc.). Plus de 100 véhicules seront ainsi exposés.

L’une des originalités de ce salon est qu’il a pour but de permettre à ses visiteurs d’essayer le plus grand nombre possible de véhicules, ceci dans des conditions de sécurité optimale sur la piste du circuit.

Côté constructeurs, on relève ainsi la présence d’Audi, BMW, Citroën, Ford, Hyundai, MG, Mini, Opel, Peugeot et Volkswagen.

Des baptêmes en voitures électriques seront également assurés par des propriétaires membres de la FFAUVE, qui évoqueront leur vie quotidienne en modèle rechargeable.

Il sera aussi possible de prendre place à bord de Tesla pour des baptêmes de piste assurés par des moniteurs de pilotage (animation payante).

Parmi les thèmes des ateliers destinés aux pros, citons l’installation de bornes électriques à domicile et en copropriété, une conférence sur les nouvelles offres de recharge, la comparaison de coûts de possession d’un véhicule électrique professionnel, ou bien encore une conférence sur l’électrification de la chaîne logistique (liste non exhaustive).

On y découvrira les nouvelles filières de formation liées à la mobilité électrique, les nouveaux services qui y sont associés, ainsi que diverses activités ludiques et sportives.

Notez enfin que l'édition 2022 de Remoove est parrainée par Louis Bodin, "Monsieur météo" sur RTL et TF1.