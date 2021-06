Salon Remoove : ce samedi, partez à la découverte de la mobilité électrique

Organisé par l’association FFAUVE (Fédération Française des Associations d’Utilisateurs de Véhicules Électriques) en association avec le Circuit de La Ferté Gaucher, c’est l’occasion de parcourir 5 villages qui vont initier les néophytes, ou permettre aux initiés d’en savoir plus. On retrouve ainsi des zones dédiées aux véhicules eux-mêmes (automobiles, deux roues, utilitaires), au retrofit, à la mobilité urbaine (vélos à assistance électrique, trottinettes…), les bornes de recharge, et la compétition automobile.

Pour le Président de l’association FFAUVE, Stéphane Séméria, « Remoove sera aussi un lieu d’échanges de grande intensité́ autour de la mobilité́ décarbonée, avec l’organisation de plusieurs tables rondes, conférences, ateliers exposants et partenaires dont EDF, Enedis, UFE et Véhiposte».

Le circuit de La Ferté Gaucher, où Caradisiac tourne la plupart des essais de Soheil Ayari, confirme également son attachement au secteur électrique. Le circuit a été visionnaire en installant des bornes sur le circuit alors que les premières Tesla prenaient à peine la route. Puis le Salon Reco a été précurseur en permettant à chacun de prendre le volant de véhicules électriques afin de découvrir leur conduite.

Ce salon Remoove est donc une continuité logique des démarches entreprises il y a plusieurs années déjà. Car comme nous le disait Julien Beltoise lors de l’essai de la BT01, l’avenir des circuits passe également par l’électrification.

La journée grand public a lieu ce samedi 26 juin 2021 sur le circuit LFG de La Ferté Gaucher. Le site officiel permettant de réserver son entrée et avoir toutes les informations utiles se trouve à l’adresse https://www.remoove.org/ Entrée et parking sont gratuits pour permettre au plus grand nombre de profiter de l’événement.