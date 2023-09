Renault Arkana restylé : des retouches trop timides - En direct du salon de Lyon 2023

Apparu en 2021, le SUV coupé Renault a su trouver son public puisqu’environ 170 000 exemplaires ont trouvé preneur. Et depuis le début de l’année, il figure à la 14e place en France, toutes catégories confondues, juste derrière son grand frère Austral.

Pour pérenniser ce succès, Renault lui offre de menues retouches et profite du salon de Lyon pour nous les présenter : adoption du nouveau logo, suppression des chromes sur la calandre et les entourages des vitres et traitement cristal fumé sur les feux arrière. Des modifications qui manquent un peu de caractère, d’autant plus que l'Arkana voisine ici avec des Rafale, Scenic V et Clio restylée à fortes personnalités.

L'Arkana profite néanmoins de ce lifting pour s’offrir une sportive finition Esprit Alpine caractérisée par une lame de bouclier avant et d’inédites jantes de 19 pouces. Ce haut de gamme se distingue également à l’intérieur avec une sellerie similicuir/Alcantara avec surpiqûres bleues et logo Alpine, des ceintures assorties et des décorations façon ardoise sur la planche de bord.

Pour le reste, on retrouve les qualités et défauts du modèle. Parmi ses points forts, l’Arkana peut toujours revendiquer un volume de chargement généreux de 513 litres. Hélas, les places arrière ne figurent pas parmi les plus accueillantes : non seulement la chute de pavillon oblige à baisser la tête en s’installant sur la banquette, mais la place aux jambes est un peu juste.

Par ailleurs, la plateforme partagée avec le Captur engendre un manque de place en largeur : déjà à l’arrière, où la place centrale apparaît étroite, mais également à l’avant, où les deux occupants se disputent l’accoudoir central. Décevant pour un véhicule de 4,57 m de long. On regrettera aussi, sur un véhicule de cette catégorie, de ne pas disposer de réglage gauche/droite de la clim.

Une gamme simplifiée et… des prix en baisse !

Sous le capot, on retrouve les motorisations mild hybrid de 140 et 160 ch ainsi que l’hybride intégrale de 145 ch, doux à l’usage et sobre à défaut d’être performant, la boîte à crabots tirant long et réclamant parfois de longs moments pour monter les rapports à allure rythmée. L’Arkana restylée profite toutefois de ce lifting pour simplifier sa gamme, l’inédite finition Esprit Alpine remplaçant à la fois les modèles RS Line et E-Tech Engeneered.

L’entrée de gamme Evolution perdure avec la navigation, Android Auto et Apple CarPlay sans fil, feux de jour à LED, jantes de 17 pouces, caméra de recul ou encore combiné d’instrumentation numérique de 7 pouces mais ne se montre pas plus chère qu’avant, au contraire : elle réclame même 1 500 € de moins qu’en début d’année à finition équivalente (Evolution), soit 31 000 €.

La finition Techno, proposée à partir de 32 600 €, ajoute projecteurs full LED, bouclier spécifique, jantes 18 pouces, frein de parking électrique, avertisseur d’angle mort et de sortie en marche arrière, écran tactile de 9 pouces et instrumentation numérique de 10,2 pouces.

Disponible à partir de 35 800 €, la finition Esprit Alpine ajoute enfin les aides à la conduite de niveau 2 en plus de sa présentation extérieure et intérieure plus soignée. Comptez 37 600 € avec le moteur hybride E-Tech de 145 chevaux.

Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : Renault ne croit plus en l'Arkana ?

La question mérite d'être posée : car en voyant l'Arkana au côté des tout nouveaux modèles, notamment les Megane, Scenic et Rafale, le SUV coupé semble avoir dix ans de retard malgré ce léger lifting. On imagine difficilement les clients se précipiter vers lui en concession. Pourtant, le restylage récent de la Clio prouve qu'il aurait été possible de lui apporter la nouvelle patte Renault.