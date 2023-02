Renault Clio 5 d'occasion : quelle version choisir ?

La Clio, c’est une longue histoire chez Renault, qui dure depuis 1990. L’eau a depuis coulé sous les ponts puisque nous en sommes à la cinquième génération. Ce dernier opus, lancé en avril 2019, ne fait plus partie des chouchous des Français puisqu’elle s’est fait détrôner par son ennemi de toujours, provenant de Sochaux. En effet, la 208, deuxième du nom, lui est passée devant.

Son aspect intérieur moins high-tech que celui de la Peugeot et sa ligne trop proche de l’ancienne génération l’ont peut-être desservi. Pourtant, elle ne manque pas d’arguments. L’habitacle se révèle correctement fini, le dessin de la planche de bord est agréable et le système d’infodivertissement Easylink n’est pas le plus performant du marché, mais remplit sa fonction. Enfin, l’habitabilité est correcte et le coffre particulièrement accueillant.

Une gamme large pour la Clio

À sa sortie, la Clio est proposée en cinq finitions : Life, Zen, Intens, RS Line et Initiale Paris. Si le deuxième niveau offre l’essentiel avec la climatisation manuelle, le système multimédia avec écran de 7 pouces ou encore les rétroviseurs dégivrants. L’Intens est plus séduisante avec son frein de parking électrique, l’aide au stationnement arrière, les capteurs de pluie et de lumière, la carte mains libres… L’ensemble offert est nettement plus moderne. La RS Line est davantage orientée vers l’esthétisme (jantes de 17 pouces, boucliers spécifiques…), et l’Initiale Paris joue la carte du luxe avec notamment la sellerie cuir.

Au niveau mécanique, quatre essence sont au programme : Sce 65 ch et 75 ch, TCe 100 et 130 ch. En diesel, Renault donne le choix entre le dCi de 85 ou 115 ch. Début 2020, c’est au tour de l’hybride de faire son entrée sur scène, ou plutôt sous le capot. Cette E-Tech est dotée d’un moteur hybride simple de 140 ch. Un an plus tard, Renault propose une mécanique TCe de même puissance, mais dépourvue d’assistance électrique. Elle est secondée par une offre au GPL, basée sur le TCe de 100 ch.

À partir de février 2022, la gamme s’articule autour de nouvelles appellations : authentic, equilibre, evolution, techno et RS Line. L’evolution, avec la navigation, le radar de recul et les jantes de 16 pouces est suffisante. On peut toutefois lui reprocher l’absence de climatisation automatique. Il faut alors monter au niveau supérieur techno.

Quels prix pour une Clio d’occasion ?

Dénicher une Renault Clio V qui convient ne devrait pas être compliqué puisqu’il existe plusieurs milliers d’annonces. L’offre débute aux alentours de 11 000 € avec globalement deux propositions, très différentes. Au niveau de la finition, il ne faut pas faire le difficile puisque seules les Business ou Life sont proposées. En revanche, il y a un net écart entre l’essence et le diesel. Le premier affichera environ 35 000 km, lorsque le second dépassera facilement les 100 000 km. Si vous effectuez moins de 15 000 km à l’année, l’essence s’impose sans hésiter. De plus, le faible écart de prix à la pompe et la relative réticence des acheteurs à s’orienter vers un diesel sont autant d’arguments en faveur du sans-plomb.

Exemple de Clio à 11 000 € :

1.0 Sce 100 Life (35 000 km, 2020)

1.5 dCi 85 Business (105 000 km, 2020)

Pour bénéficier d’une Clio plus équipée et à l’esthétique sympa (teinte autre que le blanc, jantes alliage…), il faut au minimum débourser 14 000 €. Vous pouvez alors prétendre à une version 1.0 TCe 100 ch Intens. En diesel, un effort de 1 000 € supplémentaires sera nécessaire pour prétendre au dCi 115 ch avec le même niveau de finition. À noter que l'écart entre l'essence et le diesel se resserre nettement lorsque le budget est plus important.

Exemple de Clio à 15 000 € :

1.0 TCe 100 ch Intens (60 000 km, 2020)

1.5 dCi 115 ch Intens (75 000 km, 2020)

Si vous souhaitez vous orienter vers l’hybride E-Tech, un budget de 16 500 € sera nécessaire. À ce prix, les modèles auront parcouru environ 60 000 km.

Le marché en chiffre

Essence : 65,5 %

Diesel : 25 %

Hybride : 9,5 %

Boîte manuelle : 86 %

Boîte automatique : 14 %

Intens : 36 %

Business : 33 %

Zen : 12,5 %

Autres : 18,5 %

Fiabilité Renault Clio V

Cette cinquième génération de Clio est globalement bien construite. En revanche, elle n’est pas sans reproche concernant la partie électronique. De nombreux propriétaires se plaignent de divers dysfonctionnements. Le système Easylink peut poser différents soucis : coupure de la radio, écran qui se fige, connexion bluetooth interrompu… Les mises à jour sont alors indispensables, sans que cela éradique totalement les problèmes. Par ailleurs, les retours concernant la batterie qui se vide rapidement sont assez nombreux. Dans le meilleur des cas, le stop & start refuse alors de fonctionner, mais cela peut aller jusqu’à l’impossibilité de démarrer.

Au chapitre mécanique, la boîte automatique de la version hybride peut présenter un fonctionnement non adapté, notamment lors des montées en régime. La pompe à huile défectueuse peut aussi donner des signes de faiblesse, nécessitant son remplacement. Enfin, le 1.0 TCe peut être victime de broutements à froid.

Le bilan fiabilité est dans l’ensemble correct, mais les avaries sans gravité peuvent tout de même irriter la vie de leur propriétaire.

Le bilan

La Renault Clio est assurément une voiture à laquelle on doit s’intéresser. Tout d’abord, elle est sensiblement moins chère que sa principale concurrente. En effet, les premiers prix de la Peugeot 208 démarrent environ 2 000 € au-dessus de ceux de la Renault. Ensuite, elle met en avant de réelles qualités comme sa présentation, son habitabilité, son confort ou encore son bon niveau d’équipements. Enfin, sa fiabilité, sans être parfaite, se révèle correcte.

Le choix Caradisiac :

En essence : 1.0 TCe 90 ch Intens

Ce moteur peut manquer un peu de ressource sur route, mais c’est celui qui est le plus représenté sur le marché, et donc facilement trouvable.

En diesel : 1.5 dCi 85 ch Intens

La finition Intens assure l’essentiel, avec des équipements pratiques au quotidien. Quant au bloc dCi dans sa définition de 85 ch, il est agréable à mener, mais il ne faut pas non plus lui demander la lune.