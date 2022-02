Renault Clio : une gamme entièrement revue

Bye bye les Zen, Intens… La Clio adopte la nouvelle structure de gamme de Renault. Pour la marque, c'est l'occasion de simplifier l'offre, pour la rendre plus lisible avec moins d'associations moteur/finition et une offre revue de packs d'options.

On note le retour d'une variante d'entrée de gamme, nommée Authentic, qui permet de faire redescendre le prix de base. Visiblement, celui-ci avait trop grimpé, ce qui devait rebuter certains clients… qui se pressaient alors vers la Sandero ! Le ticket d'entrée baisse de 18 100 à 16 550 €. L'Authentic est dotée de la clim et de la radio.

En cœur de gamme, l'evolution remplace à la fois la série spéciale Limited et la variante pour les pros Business. C'est clairement la finition la plus importante pour Renault, la seule disponible en essence automatique et en diesel. La version sportive reste la RS Line, alors que Renault Sport a été remplacé par Alpine...

La liste de motorisations ne bouge pas. Pour l'essence, il y a le modeste SCe de 65 ch, puis les TCe de 90 et 140 ch, sans oublier une version bicarburation essence/GPL de 100 ch. Le diesel BluedCi de 100 ch est encore au catalogue. Le sommet de l'offre, c'est l'hybride E-Tech, avec une nouvelle homologation 145 ch.

Les finitions et principaux équipements de série

authentic : climatisation manuelle, radio, allumage auto des feux, capteur de pluie, vitres avant électriques, siège conducteur réglable en hauteur.

: climatisation manuelle, radio, allumage auto des feux, capteur de pluie, vitres avant électriques, siège conducteur réglable en hauteur. equilibre : authentic + écran tactile 7 pouces.

: authentic + écran tactile 7 pouces. evolution : equilibre + navigation, vitres arrière électriques, radars de recul, jantes 16 pouces, vitres arrière et lunette surteintées.

: equilibre + navigation, vitres arrière électriques, radars de recul, jantes 16 pouces, vitres arrière et lunette surteintées. techno : evolution + climatisation auto, caméra de recul, accès mains libres, écran 7 pouces dans l'instrumentation.

: evolution + climatisation auto, caméra de recul, accès mains libres, écran 7 pouces dans l'instrumentation. RS Line : techno + jantes 17 pouces, kit carrosserie RS Line, instrumentation numérique 10 pouces, écran tactile 9,3 pouces.

Les prix