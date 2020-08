Renault fête les 30 ans de la Clio

La plus célèbre voiture française de l'ère moderne fête ses 30 ans. Une dynastie à succès, puisque ce sont plus de 15 millions de Clio qui ont été écoulées dans le monde depuis 1990. La Clio est depuis plusieurs années la voiture la plus vendue en France, mais aussi la citadine la plus vendue en Europe.

Cette popularité fait que l'on a quasiment tous une histoire avec la Clio. À l'occasion des 30 ans du modèle, Renault surfe sur cela. L'équipe digitale du Losange a lancé une opération nommée #ClioGeneration. Les réseaux sociaux du constructeur (Facebook, Twitter, Instagram) mettent à l'honneur la citadine, avec des photos et vidéos d’archives, des interviews et surtout de belles histoires en Clio partagées par la communauté.

C'est aussi l'occasion pour la marque de lancer une nouvelle campagne de pub avec une belle vidéo, de trois minutes dans sa version longue. On y voit une mère et son fils avancer ensemble dans la vie avec la Clio, de la première génération à la dernière. C'est aussi un moyen de marquer l'arrivée de la première Clio hybride. Le spot se nomme d'ailleurs "Le nouveau chapitre d'une grande histoire".

La Clio en est à sa cinquième génération, qui a été lancée en 2019. La transmission que l'on voit dans la pub, avec notamment l'apprentissage de la conduite sur une Clio 2, est symbolisée dans la recette de la Clio 5 présentée par Renault : comme la première génération, la 5 a tout d'une grande avec des technologies issues des segments supérieurs. De la 2, on retrouve la bonne habitabilité et le confort soigné. De la 3, on a l'amélioration de la qualité perçue. Et de la 4, on a le style extérieur aguicheur.

Renault n'annonce en revanche pas de série spéciale pour fêter les 30 ans du modèle.

> À l'occasion des 30 ans de la Clio, retrouvez sur Caradisiac un quiz spécial afin de tester vos connaissances. L'auto étant plébiscitée sur le marché de l'occasion, découvrez aussi les meilleurs choix en occasion génération par génération.