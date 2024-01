Renault Grand Kangoo : retrouvez-nous demain vendredi 19 janvier pour les premières images en direct de l'essai

Il avait déjà fallu être patient avant de voir arriver la troisième génération de Kangoo, la précédente ayant eu une durée de vie extraordinaire de près de 14 ans ! En 2021, il est enfin présenté, en version "courte". Et il a fallu attendre encore presque 3 ans avant que la marque au losange présente enfin la version "longue" de son Kangoo 3 : le "Grand Kangoo".

Comme sur la précédente génération, les dimensions sont évidemment plus généreuses, ce qui permet de caser 7 passagers ou beaucoup, beaucoup de bagages.

En effet, avec une longueur accrue de 43 cm, soit 4,91 m désormais, il mesure même 23 cm de plus que l'ancien Grand Kangoo, et 19 de plus que l'actuel Espace. Énorme.

Autant dire qu'à bord, l'espace est royal. Tous les sièges arrière sont coulissants, rabattables en tablette ou en portefeuille, et extractibles. Le volume de coffre est de 500 litres en configuration 7 places, ce qu'aucun concurrent ne peut offrir (Peugeot Rifter long, Citroën Berlingo XL...). En 5 places, on monte à 1 340 litres, et si on retire tous les sièges et qu'on rabat le siège passager avant, on dispose alors de 3 750 litres, une véritable soute !

Et un aménagement qui nous rappelle vraiment les anciens Espace. Les vrais, pas la dernière mouture qui est un Austral rallongé, ni même l'avant-dernière qui s'était déjà muée en gros crossover...

Côté moteur on trouve un diesel 1.5 dCi 95 ch, une version e-Tech 100 % électrique de 122 ch et batterie de 45 kWh (265 km d'autonomie), et enfin un 4 cylindres essence 1.3 TCe 130 ch, disponible en boîte mécanique ou en boîte manuelle pilotée à double embrayage EDC, c'est la version que nous avons à l'essai aujourd'hui.

Retrouvez-nous donc demain vendredi 19 janvier, pour les premières images de notre essai, réalisé en région parisienne. On espère que la neige aura tenu, ça fera de jolies images...