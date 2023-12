Renault Master H2-Tech : de haut en bas

Les bonbonnes d'hydrogène passent de haut en bas sur le "nouveau" Renault Master H2-Tech. Jusqu'alors installées sur le toit du véhicule, elles sont désormais rangées dans le soubassement sans réhausse du plancher. Cette évolution en entraîne d'autres : la pile à combustible, qui était elle aussi sur le toit, est placée dans le compartiment moteur, la batterie est dans son prolongement et une armoire électrique vient prendre place derrière la cloison, dans la zone de chargement. Cette nouvelle architecture du Master H2 s'articule autour de deux hauteurs et deux longueurs, permettant de créer trois nouveaux fourgons, en l'occurrence le L2H2, L3H2 et L3H3, disposant respectivement de 10 m3, 12,6 m3 et 14,4 m3 de volume utile. La charge utile évolue également, allant jusqu'à 1389 kilos pour la version L2H2 en homologation N2, véhicule de plus de 3,5 tonnes mais pouvant être conduit avec le permis B.

Il va moins loin

Les quatre bonbonnes installées dans le soubassement sont plus petites que celles qui étaient sur le toit. Elles embarquent 4 kilos d'hydrogène, contre 6,4 kilos auparavant, toujours à 700 bars. Ce qui fait que cette nouvelle version du Master hydrogène va moins loin. Les 4 kilos d'hydrogène représentent en effet 220 kilomètres d'autonomie. En y ajoutant les 100 kilomètres supplémentaires apportés par la batterie de 33 kWh, cela fait une autonomie totale de 320 kilomètres. C'est bien moins que la première version du Master H2, qui avec ces grosses bonbonnes sur le toit peut franchir un peu plus de 400 kilomètres, 300 avec l’hydrogène et 100 avec la batterie.

Devant ce constat, Renault a décidé de maintenir au catalogue la première version du Master et ses bonbonnes sur le toit. Il y a donc désormais une double proposition. Les nouvelles versions peuvent se prêter aux aménagements intérieurs et extérieurs et élargissent ainsi le champ des clients potentiels. Quant au "grand" Master L3H3+, il peut se destiner à ceux qui roulent plus, dans les services de transports de marchandises par exemple.

Il n'aura échappé à personne que ce Master H2-Tech n'est pas réalisé sur la base du nouveau Renault Master, qui vient tout juste d'être dévoilé lors du récent salon Solutrans. Il faudra attendre 2025, probablement au cours du deuxième trimestre, pour que le nouveau grand fourgon de Renault roule à l'hydrogène. Il sera alors intégralement produit à l'usine de Batilly comme tous les autres Master thermiques ou électriques. Ce prochain Master H2-Tech adoptera notamment une nouvelle génération de pile à combustible et gagnera en performances et en autonomie.