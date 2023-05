Renault Megane E-Tech EV60 : quelle autonomie à la vitesse maxi ?

Les utilisateurs de véhicules électriques savent d'ores et déjà que la vitesse a un impact important sur l'autonomie. Mais ceux qui hésitent encore à délaisser du thermique nous posent régulièrement ces questions : peut-on rouler normalement avec un véhicule "zéro émissions", voire profiter sans arrière-pensée de leurs performances supérieures, sur autoroutes allemandes par exemple ?

Pour tenter de leur répondre et, par même occasion, compléter nos mesures de consommation de la Megane électrique E-Tech EV60, nous avons décidé de nous rendre sur une portion d'autoroute sans limitation de vitesse, de l'autre côté du Rhin. Il est vrai que, dans la pratique, suivre le rythme des reines de la voie de gauche est tentant, surtout quand on dispose de 220 ch dont la spontanéité a de quoi en surprendre plus d'un…

Pour rappel, la Française avait consommé 23,2 kWh/100 km à 130 km/h sur une autoroute dégagée, soit 258 km maxi avant de vider totalement sa batterie de 60 kWh nets.

25% d'autonomie en moins…

Inutile d'essayer de suivre le rythme des grosses cylindrées : la vitesse maxi de la Megane EV60 étant limitée électroniquement à 160 km/h. Une bonne vitesse de croisière cela dit, que nous atteignons rapidement. Si les bruits d'air sont alors importants, la tenue de cap ultra-sereine nous invite à ne pas décoller la pédale de droite de la moquette tant que la vitesse est illimitée et l'horizon dégagé.

Hélas, impossible d'imaginer de longs trajets comme cela, et pour cause : la consommation s'établit alors à 30,8 kWh/100 km et l'autonomie s'évapore comme le Schnaps au soleil. Comptez alors 194 km maxi, et 155 km avec 80 % de charge (seuil à partir du duquel s'éterniser à la prise ne sert pas à grand-chose, la puissance chutant au-delà).

De fait, le temps glané grâce à la vitesse supérieure est contrebalancé par des ravitaillements plus nombreux et plus longs : au moins 30 minutes de plus aux bornes pour couvrir 500 km, sans compter le temps nécessaire pour quitter l'autobahn, se brancher, y retourner…

Autant rester sur la voie de droite à 130 km/h donc, voire 120 km/h : dans ce dernier cas, un seul arrêt pourrait alors suffire si tout va bien (météo clémente notamment), au lieu de deux. La haute vitesse en Allemagne avec une électrique, c'est donc niet, ou juste pour "s'amuser" de courts instants, avec une vigilance maxi, bien zûr !