Renault Mégane RS : ce n'est pas encore la fin

Est-ce déjà la fin pour la Mégane RS ? Des rumeurs l'annoncent disparue. En effet, lorsqu'on se rend sur le site français de Renault, on ne trouve plus trace de la voiture ! La RS a été retirée du configurateur et on ne la trouve même plus dans l'onglet qui présente les véhicules Renault Sport. Il n'y a plus que les RS Line !

La Mégane est-elle discrètement passée à la trappe, à cause notamment du malus ? Il est vrai qu'avec la nouvelle grille, la taxe s'est encore alourdie en France. Avec des rejets de CO2 de 190 g/km de CO2, le malus est désormais de 9 550 €, ce qui calme le client, surtout sur un véhicule qui coûte 42 900 € !

Et justement, en parlant de prix, on trouve bien encore la Mégane RS dans la dernière grille des prix publiés par Renault, en date du 13 janvier 2021. Si, par rapport à la grille du 1er décembre, on note bien la disparition dans le document de la finition Life, la RS est encore là. En revanche, il y a bien eu un ménage du côté de la sportive, puisque les variantes à boîte mécanique ne sont plus affichées. Un contact Renault nous confirme que la Mégane RS n'est pas partie à la retraite et qu'il est juste question d'une mise à jour du site.

Pas encore, car l'avenir de cette déclinaison sportive de 300 ch pose forcément question. En 2022, le malus sera encore plus sévère, il grimperait à 12 012 € ! La Mégane RS devrait tout de même aller au terme de cette génération, avant le renouvellement de la compacte, attendue d'ici 2023.

La suite pourrait prendre la forme d'une version sportive de la prochaine Mégane électrique, avec badge Alpine.