Renault Rafale (2023) : la chasse est ouverte

Après l’Arkana, Renault prépare un second SUV dessiné « façon coupé » dans sa gamme. On le sait, l’engin reprendra la base de l’Austral, avec une carrosserie profilée pour s’inscrire dans ce genre de carrosserie qui séduit tant la clientèle actuellement. Et après la version rallongée de cet Austral renommée « Espace », la marque au losange adopte une stratégie encore plus audacieuse pour ce futur modèle : il sera nommé « Rafale », en référence à l’avion de chasse de l’armée française.

La marque publie un premier teaser de l’engin, le montrant de profil dans la pénombre. On reconnaît un profil caractéristique de ce genre de modèle avec une poupe fuyante, arborant au passage une peinture avec du rouge et des stries (une configuration rappelant un peu certains concept-cars d’Audi).

Un dévoilement au salon de l’aéronautique

Le Renault Rafale sera officiellement présenté le 18 juin prochain à l’occasion du 54ème salon de l’aéronautique du Bourget. Pour assumer un nom aussi prestigieux, il faudra qu’il offre de sacrées prestations en termes de style, de finition, de confort et de dynamisme ! Le communiqué officiel l’annonce avec grandiloquence : « la sémantique du nom en référence au vent et la silhouette camouflée présentée suscitent instantanément performance, audace, émotion et caractère ».D'après le communiqué, le nom fait aussi référence à un avion monoplan de course construit par Caudron-Renault en 1934 et motorisé, à l'époque, par la marque au losange. Il va être attendu au tournant, ce Rafale…