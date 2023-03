Renault Espace 6 : un SUV bien de son temps (présentation vidéo)

Quoi de neuf en 2023? L'Espace! Sixième évolution d'un modèle dévoilé quarante ans plus tôt, la Renault des familles évolue avec son temps, abandonnant définitivement l'architecture monocorps pour se muer en un élégant SUV, catégorie qui correspond mieux aux attentes des clients d'aujourd'hui.

De fait, l'Espace nouvelle mouture est une version rallongée de l'Austral, que le grand public a découvert en septembre dernier au Mondial de l'automobile.

Au programme, jusqu'à 7 sièges, beaucoup de place pour les jambes des passagers installés au deuxième rang, et un volume de chargement taillé pour les voyages au long cours en famille.

L'autre évolution notable se situe sous le capot, où l'on trouvera exclusivement le bloc E-Tech hybride développant 200 ch, mais revendiquant une consommation des plus maîtrisées, en l'occurrence 4,6 l/100 km correspondant à des émissions de CO2 de 104 g/km.

Le tout s'accompagne de toutes les aides à la conduite attendues à ce niveau de gamme, avec notamment un système permettant un pilotage autonome de niveau 2. Mais plutôt que de vous assommer d'informations à travers un texte interminable, nous vous invitons plutôt à prendre place à bord, via notre vidéo et notre sélection de photos.

Equipement : all inclusive !



En matière d’assistance, l’Espace 6 dispose de tous les équipements que l’on est en droit d’attendre à ce niveau de gamme. Quelques 32 aides à la conduite figurent ainsi au programme, parmi lesquelles :



Sécurité : Freinage automatique d’urgence en marche avant, arrière, avec la fonction intersection / Avertisseur d’angle mort /Assistant de maintien dans la voie / Alerte de franchissement de ligne / Alerte de changement de voie / Système de surveillance de l’attention du conducteur / Assistance à la conduite d’une remorque



Conduite : Régulateur et limiteur de vitesse / Régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction Stop & Go / Distance de suivi / Aide au démarrage en côte



Manoeuvres de parking : Caméra 3D vision 360° / Aides au parking avant, arrière et latéraux / Avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière / Sortie sécurisée des occupants

La gamme Espace s’articulera selon trois niveaux d’équipement, que nous détaillons ci-dessous:

Techno, en entrée de gamme, inclut notamment l’écran Open R totalisant 24 pouces, le hayon de coffre motorisé, le chargeur de téléphone à induction, les roues de 19 pouces et le pack sécurité incluant les avertisseurs d’angle mort.



Esprit Alpine, à connotation plus sportive, se dote de roues de 20 pouces et pare sa planche de bord d’un Alcantara surpiqué en bleu et sa sellerie de cuir synthétique et de tissu.



Iconic, en haut de gamme, reçoit un insert en frêne véritable sur la planche de bord et une sellerie en cuir matelassé Gris Sable clair. Les sièges avant adoptent un réglage électrique (longitudinal, en hauteur et d’inclinaison du dossier) et deviennent chauffants, tout comme le volant. Celui du conducteur est alors massant sur la partie lombaire.

En chiffres:

Dimensions (L x l x h): 4,72 x 1,84 x 1,64 m.

Volume de coffre

Espace 5 places: 581 à 777 litres selon la position de la banquette arrière

Espace 7 places en configuration 5 places: 477 à 677 litres

Espace 7 places en configuration 7 places: 159 litres

Volume maxi de chargement: 1 714 litres sur Espace 7 places, 1 818 litres sur Espace 5 places

Poids à vide en ordre de marche

Finition Techno: 1 587 kilos en 5 places / 1 622 kilos en 7 places

Finition Esprit Alpine ou Iconic: 1 663 kilos en 5 places / 1 698 kilos en 7 places

Dimensions des roues: 205 55 R19 (19 pouces) - 235 45 R20 (20 pouces)

Vitesse maxi: 175 km/h

0 à 100 km/h: 8,8 s

Consommation moyenne: 4,6 l/100 km

Emissions de CO2: 104 g/km