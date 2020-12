Rétrofit : le Range Rover Classic à l'électrique

Lunaz est une société spécialisée dans la transformation haut de gamme de véhicules anciens vers l'électrique. Bentley (S1, S2 et S3), Jaguar (XK120) ou encore Rolls-Royce (Phantom), Lunaz a déjà fait de belles réalisations, mais cette fois, il est temps de passer à une autre gloire britannique : le Range Rover Classic trois portes. Le seul, l'unique.

Lunaz passe par une première phase de démontage et d'analyse complète du châssis. Vient ensuite la conception CAO (assistée par ordinateur) pour modéliser un châssis et toutes les pièces spécifiques servant à accueillir la motorisation électrique et les batteries.

Puis, vient la fabrication, avec la restauration complète intérieure et extérieure, l'intégration du groupe motopropulseur et, bien entendu, la création d'une prise pour recharger un pack de batteries qui varie selon les besoins du client.

Une cinquantaine de Range Rover Classic électriques seront produits en Angleterre, mais le tarif est assez décourageant : 245 000 livres sterling, hors taxes. Cela correspond à près de 300 000 €. A ce prix, vous pouvez avoir 2 exemplaires de Range Rover Classic V8 en parfait état concours. Cela laisse donc à réfléchir, même si Lunaz surfera sur les prochaines restrictions de circulation des véhicules thermiques au pays de la reine.