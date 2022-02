Rétromobile 2002 - La DS en majesté

Dévoilée pur la première fois le 4 octobre 1955 la DS Citroën fait sensation au salon de l’auto de Paris 1955. Sa ligne futuriste, le confort de sa suspension hydropneumatique, sa mécanique robuste, ses freins à disque… Devant tant d’innovation, c’est la sidération. L’intérieur suscite également l’extase. Habitacle moelleux, avec moquettes et sièges douillets, tableau de bord ovniesque et habitabilité exceptionnelle en font la référence du confort roulant. On comprend dès lors que, paré de tant de qualités, le modèle séduit les Présidents de la République.

Charles De Gaulle, de sa prise de fonction en 1959 jusqu'à son départ de la présidence de la République, choisit de représenter l'industrie automobile française à bord de sa DS Citroën, un modèle devenu une référence… une icône. Construite sur mesure par le carrossier Henri Chapron, c’est un modèle unique. Immatriculée 1 PR 75 (pour présidence de la République), elle mesure 6,50 m de long! Dotée de tous les équipements modernes, avec vitres électriques ou téléphone, elle dispose d’une clé par serrure, afin d’éviter l’ouverture inopinée d’une portière. Une vitre sépare l’habitacle en deux. Et c’est à travers un micro que le président peut communiquer avec les personnes à l’avant du véhicule.

Si la DS Prestige du Général De Gaulle a autant marqué les Français, c’est parce qu’elle lui a sauvé la vie. Le 22 août 1962, la DS du Président roule vers la base aérienne de Villacoublay, lorsqu’elle arrive au niveau de Clamart. Un commando vise le cortège présidentiel. 150 balles sont tirées, mais quatre seulement atteignent la voiture présidentielle qui pneus avant gauche et arrière parvient à continuer son chemin.

Élu en 1969, Georges Pompidou continue d'utiliser la DS mais il finit par pencher pour la SM, un coupé flanqué d’un V6 Maserati.

Au milieu des années 70 la production du modèle est arrêtée. Il faut attende sa (re)naissance en tant que modèle et marque en 2014 pour qu’une DS5 hybride devienne de nouveau, sous François Hollande, la voiture officielle du Président.

Sur le salon Rétromobile, le stand Aventure DS automobiles présente une DS 23 ie (injection électronique) finition Pallas ainsi qu’une SM Opéra, deux fleurons du prestige et de l’excellence automobile made in France pour voyager dans le temps tout confort.