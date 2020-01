Rétromobile 2020 : la collection à moins de 25 000 €

Comme l'an dernier, Rétromobile fera un peu de place pour le marché de la mécanique de collection à "prix d'ami". Comprendre par là que Rétromobile tente de ne pas jouer uniquement que dans le registre des autos de prestige, parfois inestimables et hors de portée du grand public. Pour les personnes désireuses de vendre ou acheter des véhicules à moins de 25 000 €, il faut ainsi se diriger vers le Pavillon 3, au Parc des expositions.

Vous y trouverez des véhicules abordables, et, pourquoi pas, une bonne affaire. Pour vous guider, deux experts du monde de la collection (Manuel Garriga et Frederic Bortoloni), qui organiseront chaque jour à 15h (depuis le stand G076) un "Walking Tour". "Ils feront ainsi découvrir à tous les participants, les 10 voitures les plus iconiques et intéressantes à acquérir de ce pavillon dédié aux voitures d’une valeur inférieure à 25 000 €. Pendant ces tours, les experts Catawiki prodigueront des informations clés sur l’histoire de ces modèles ainsi que de précieux conseils pour déceler les perles rares lors d’une vente de voitures classiques", précise le communiqué.

Un petit jeu est également organisé : "le « Catawiki Valuation Game ». Via smartphone ils devront estimer le prix de chacune des 10 voitures présentées pendant le tour. La personne qui sera capable de donner l’estimation la plus proche de la réalité, se verra offrir un bon d’achat d’une valeur de 1 000€ à dépenser sur le site de ventes aux enchères en ligne". Il faut toutefois préciser que ce bon est valable pour un minimum d'achat de 5000 €.