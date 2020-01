Rétromobile 2020 : retrouvez la grande exposition sur Bertone

Habituellement exposées à Milan, certains prototypes de la collection de l'Automoclub Storico Italiano se retrouvent à Rétromobile le temps de la semaine du salon parisien de la mécanique ancienne. Et le plateau est on ne peut plus éclectique, avec certains engins extravagants comme la Volvo Tundra et la Ferrari Rainbow.

Des concepts et véhicules hors du commun illustrent le travail de Bertone avec son oeuvre caractéristique, fait de formes géométriques, de lignes tendues et d'angles marqués. Tout l'inverse d'un Pininfarina ou d'un Zagato !

La liste des autos de l'exposition Bertone :

Runabout Autobianchi (1969)

Suzuki Go (1972)

Citroën Camargue (1972)

Ferrari Rainbow (1976)

Volvo Tundra (1979)

Chevrolet Ramarro (1984)

Citroën Zabrus (1986)

Lamborghini Genesis (1988)

BMW Pickster (1998)

Opel Filo (2001)