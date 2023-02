Elles polluent et font du bruit, et représentent à ce titre le cauchemar des écologistes. Mais elles constituent aussi et surtout un formidable témoignage du génie humain, tant d’un point de vue technique qu’esthétique.

dailymotion Rétromobile 2023: première vidéo en direct

De simples moyens de transport, elles deviennent avec les années de véritables biens culturels, en même temps que de juteux placements financiers, pour nombre d’entre elles.

Plusieurs centaines d'anciennes se sont donné rendez-vous Porte de Versailles à Paris pour cette 47ème édition du salon Rétromobile, dont Caradisiac est partenaire et qui s’est ouvert ce mardi soir à la presse pour se tenir jusqu’au dimanche 5 février.

La manifestation, qui s’étend dans trois halls cette année, va vous permettre de découvrir des merveilles de toutes époques et de tous styles. Qu’il s’agisse des constructeurs comme Renault, qui fait vibrer la corde nostalgique en célébrant les 30 ans de la Twingo, ou bien encore Alfa Romeo qui expose une sublime Zagato SZ, on en prend plein les yeux grâce aux 620 exposants réunis.

Parmi les merveilles exposées ou les thèmes abordés, citons le soixantième anniversaire de la Porsche 911, les 100 ans des 24 heures du Mans, un focus sur le Toyota FJ40, les méchantes Mercedes AMG, la 205 Turbo 16, le combi Volkswagen, les incontournables youngtimers, les voitures à moins de 25 000 €, ou bien encore un focus sur la SM chez DS Automobiles. Un menu sacrément alléchant, et bien évidemment plus complet que cette rapide énumération.

Sans oublier, bien sûr, l’incroyable stand de la maison Artcurial, qui vendredi après-midi dispersera quelques beautés sous le marteau dans un spectacle à ne pas manquer.

Ainsi, mention spéciale à celle qui se présente comme LA star du salon, une Ferrari 250 LM 1964 pour laquelle aucune estimation n’a été donnée, sans doute parce que celle-ci risquerait d’être totalement sous-évaluée tant l’échelle des valeurs peut surprendre sur le marché de la voiture de collection.

Vous avez donc maintenant 5 jours pour venir à Rétromobile, pour une édition 2023 qui s’annonce déjà mémorable. Et si vous n'en avez pas la possibilité, restez connectés à Caradisiac, qui va vous proposer de très nombreux reportages vidéos avec les plus intéressantes voitures du salon, le tout accompagné des pertinents commentaires de notre ami Serge Bellu, journaliste et historien de l'automobile.