Rétromobile 2025 : dix Skoda anciennes sur un stand aussi grand que celui de Renault

Alors que les marques les plus réputées du groupe VW telles qu'Audi ou Volkswagen brillent par leur absence à Rétromobile, Skoda s'offre un stand aussi grand que celui de Renault. Il faut dire que le constructeur a une histoire à raconter, et une belle. Pas de Favorit (hélas ?) qui rappellerait quelques années austères avant le rachat par le groupe allemand, mais des modèles plus élégants, prestigieux, extravagants et même sportifs…

Au côté des deux-roues qui ont marqué la naissance, il y a pile 130 ans, de la marque Laurin & Klement intégrée au groupe Skoda ensuite, on trouve donc la toute première automobile maison, en l'occurrence la L&K Voiturette A. À sa gauche, celle qui a marqué le rachat de Laurin et Klement par Skoda en 1925 et l'affirme fièrement su sa calandre : la 110.

L'histoire continue sur le stand jusqu'à la Superb des années 2000 qui marque le partenariat entre la marque tchèque et le Tour de France, depuis plus de 20 ans. Et cela en passant par quelques modèles d'une élégance rare, comme la très profilée Rapid OHV de 1940, la délicieuse décapotable Felicia de 1961, le baroudeur Trekka de 1969, le prototype 110 Super Sport Ferat vedette du film de science-fiction « Le Vampire de Ferat », et enfin la sportive Octavia WRC. Une captivante aventure à découvrir, ou redécouvrir pour les fins connaisseurs…