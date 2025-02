"Rétromobile, un salon élitiste? C'est le dernier mot que j'ai envie d'entendre!"

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

Surtout, ne dites pas à Romain Grabowski que Rétromobile est un salon élitiste : "c’est comme quand vous allez visiter un musée : vous ne pouvez pas acheter la Joconde, mais vous l’avez vue." Installé aux commandes de Rétromobile depuis l’édition 2023, le - jeune, 39 ans - directeur de Rétromobile nous a accordé un entretien dans les allées du salon durant la première journée d’ouverture au public, au terme de "4 jours de montage pour 80 000 m2, un vrai défi."

Dans un salon dont le succès populaire ne se dément pas, et qui devrait très probablement franchir la barre des 130 000 visiteurs atteinte en 2024, Romain Grabowski se dit "content de voir des sourires", et heureux que de nombreux constructeurs aient répondu présent pour montrer comment le présent se nourrit du passé. De Renault à Mitsubishi en passant par Porsche, Mercedes ou Mazda, les marques sont en effet nombreuses à avoir fait le déplacement (Peugeot, c'est quand vous voulez, NDLR)

Autre réussite, le hall consacré aux voitures à moins de 30 000 € : "le plateau à 25 000 existait depuis 8 ans, et en limitant à ce tarif on avait moins de diversité." Les autos augmentent un peu, certes, mais au bénéfice du choix après plusieurs années où on tournait un peu en rond avec des Mini et des Fiat 500 (toujours présentes en nombre, certes). Tous les ingrédients d’un succès populaire, donc, mais Rétromobile regarde aujourd’hui plus loin : le salon va en effet avoir sa version américaine, à New York, et celle-ci se tiendra du 19 au 22 novembre 2026. Et croyez moi, nous serons nombreux à Caradisiac à vouloir nous y rendre !