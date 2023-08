Road trip Caradisiac – Cupra Racing Factory : dans les entrailles du département compétition

Ce nouveau grand road trip Caradisiac est l’occasion de se plonger dans l’univers de Seat et Cupra. Après plusieurs milliers de kilomètres parcourus au volant des différents modèles, nous avons pu visiter le musée, ou plutôt les réserves, le centre de design et rencontrer le patron de Cupra. Mais notre passage sur le site de production de Martorell, dans la province de Barcelone, est aussi l’occasion de visiter un endroit dont les portes ne s’ouvrent que très rarement : le département compétition Cupra Racing Factory.

On assimile généralement Seat à des modèles dynamiques et sportifs, mais pas toujours à la compétition. Pourtant, la marque est loin de débuter en la matière puisqu'en 1985 est créé le département Seat Sport. Le but est alors de s'engager en rallye et au championnat du monde des voitures de tourisme. La marque brillera ainsi avec l'Ibiza Kit Car en remportant la catégorie 2.0 l en 1996, 1997 et 1998. C'est ensuite au WTCC que Seat s'illustre avec le français Yvan Muller en remportant le championnat en 2008 et 2009 au volant d'une Leon... TDI ! C'était une autre époque. Depuis 2018, le département a pris le nom de Cupra Racing Factory, ce qui correspond au lancement de la nouvelle marque.

Nous y sommes accueillis par son directeur, Xavi Serra, qui nous fait l’honneur d’une visite guidée, en français s’il vous plaît. Ce bâtiment regroupe plusieurs départements et nous débutons par la partie personnalisation. En effet, la marque Cupra propose, en plus des habituelles options, une série d’accessoires plus exclusifs. Ainsi, les modèles sont directement prélevés sur chaîne pour y être finalisés. Jantes, spoiler, elles reçoivent leurs dernières finitions en fonction des choix définis pour leur acheteur, mais aussi en fonction des marchés.

Voir des voitures de séries affublées de quelques éléments esthétiques, on reste un peu sur notre faim pour ce début de visite. Mais notre serviteur du jour nous dirige à présent vers une autre partie du bâtiment, nettement plus intéressante. Il s’agit de l’endroit où les techniciens s’affairent sur de véritables voitures de compétition, celles qui participent au championnat TCR (Touring Car).

Cupra et Audi TCR

dailymotion Road trip Caradisiac – Cupra Racing Factory : dans les entrailles du département compétition

Plus d’une quarantaine de personnes sont ainsi mobilisées pour produire des Cupra TCR et Audi RS3 TCR. C’est ici qu’elles sont intégralement conçues, produites et réparées si besoin. La partie design et conception se trouve à l’étage du bâtiment, seulement l’ouverture des portes aux journalistes à ses limites. Qu’importe, on peut déjà admirer tous les éléments, du réservoir au moteur, en passant par les trains roulants. Xavi Serra nous indique que « les coques sont directement prélevées sur chaîne, environ 40 % des pièces sont issues de la série et 60 % sont spécifiques au championnat ».

Ici, le bloc moteur 2.0 TFSI n’est pas modifié afin de conserver la meilleure fiabilité possible, mais développe tout de même 340 ch.

Les modèles sont fabriqués cinq par cinq et marque par marque. Après 140 heures de travail, les Audi laissent place aux Cupra, et ainsi de suite. S’il vous donne l’envie de courir en championnat TCR, sachez qu’il faut compter entre 150 000 et 180 000 € environ pour vous offrir ce joujou pour adulte.

Notre visite se termine avec la partie développement. On y retrouve ainsi l’intrigante UrbanRebel Racing concept dont le pilote prend les commandes de l’auto via un casque de réalité virtuel. Plus « terre à terre », la Cupra ETCR a de quoi impressionner avec ses 680 ch que seules les roues arrière doivent digérer. Il s’agit du modèle piloté en 2022 par le Français Adrien Tombay, qui a ainsi pu gagner le championnat.

Cette auto est malheureusement à la retraite anticipée puisque le championnat ETCR, l’équivalent électrique du TCR, n’existe plus à cause d’un nombre insuffisant de constructeurs engagés. En attendant un éventuel retour, les équipes de la Cupra Racing Factory planchent des modèles hybrides, toujours pour la compétition client.

La visite touche à sa fin, on aurait pu s’attendre à approcher les monoplaces qui courent en Formula E. Seulement, elles sont développées et produites dans les locaux d’ABT.

Nous serions bien restés plus longtemps en compagnie de Xavi Serra afin d’en apprendre davantage sur ces autos que l’on ne voit que sur circuit. Seulement, notre road trip n’est pas encore tout à fait terminé.