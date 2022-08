Route de nuit - Car racing 1969, un must pour votre bibliothèque

Les éditions Cercle d’art, propriété de l’horloger Richard Mille, étoffent la splendide collection de livres de photo de la série Car Racing. Ce cinquième volume nous replonge en 1969 - année héroïque ! - à travers les somptueuses archives de l’agence DPPI.

Au programme : de la F1, de l’endurance et du rallye, sans oublier les courses sur route comme la mythique Targa Florio (photo ci-dessous).



Beaucoup de noir et blanc, bien sûr, pour retrouver ces bolides signés Ferrari, Matra ou McLaren (liste non exhaustive) et ces pilotes dont l’espérance de vie en course était loin de ce qu’elle est devenue aujourd’hui.

Jackie Stewart, pilote de F1 de 1965 à 1973, période durant laquelle il remportera trois couronnes mondiales, calcula quelques années plus tard que les pilotes de F1 avaient à l’époque deux chances sur trois de perdre la vie lors d’une compétition. Les pilotes étaient des braves, et leur incroyables machines avaient la beauté du diable.

C’est d’ailleurs cette année 1969 que la question de la sécurité commença à prendre de l’importance.

«Je suis payé pour gagner, pas pour mourir» : avait ainsi déclaré Jackie Stewart avant le GP de Belgique qui suscitait de l’inquiétude parmi les pilotes. A l’époque, les barrières de sécurité et les centres médicaux ne figuraient pas parmi les priorités des organisateurs de courses.

Quelques jours plus tard, Jacky Ickx refusait de céder à l’exercice du départ en épi aux 24 Heures du Mans, avec des pilotes qui couraient jusqu’aux voitures, sous prétexte que cela empêchait les pilotes de s’harnacher comme il convenait avant de se lancer à plus de 250 km/h dans les Hunaudières. Il remportera pourtant la course, après quoi s'imposera définitivement le recours au départ traditionnel en ligne.

Il s’est passé bien des choses cette année-là, et ce livre le rappelle brillamment, avec des photos à la fois très fortes sur le plan sportif, mais aussi très évocatrice sur l’atmosphère de l’époque.

Malgré un tarif de 129 € qui limitera la diffusion de cet ouvrage, on peut dire que l’investissement s’avère pleinement justifié.

Car Racing 1969, par Manou Zurini et Alain Pernot, 300 pages, format 280 x 328 mm, 129 €, disponible à partir du 19 août