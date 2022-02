Route de nuit - L'AMC Pacer de Wayne's World a changé de main

Ce ne sont pas encore des boomers, mais les quinquas ont leurs films cultes, ceux des années d'insouciance, de potacherie rock’n’roll et de headbanging, ce sport qui consiste à secouer la tête d'arrière en avant à condition d'avoir des cheveux longs, assorti pourquoi pas, d'un joli mulet. Pour tous ceux-là, Wayne's World est un marqueur de ce début d'années 90.

C'est aussi un truc sans aucune prétention cinématographique, avec des acteurs (Mike Myers et Dana Carvey) qui en font des tonnes, mais affublés d'une voiture à leur image. C'est une AMC Pacer et elle a été cédée aux enchères il y a quinze jours au prix , faramineux pour un tel modèle, de 71 500 euros, lors d'une vente publique en Arizona.

Évidemment, la Pacer est un personnage clé du film de 1992, comme la Gran Torino de Starsky et Hutch en moins virile et en plus foutraque. Sa couleur bleu layette et ses petites flammes sur le côté lui donnent le même air nigaud que ses passagers. Et comme l'Aston Martin de James Bond, elle a ses gadgets. Sauf qu'il n'est pas question de lance-roquettes intégrés aux pare-chocs, mais de distributeurs de gobelets et de réglisse.

Une valeur presque doublée

C'est aussi dans cette Pacer que Wayne et Garth, accompagnés de trois compères réinterprètent, à leur manière, le Bohemian Rhapsody de Queen, dans une version qu'aucun spectateur du film n'a pu oublier. Mais le coupé globuleux et ses flammes ont souvent changé de propriétaire depuis la fin du tournage. En 2016, elle a déjà été cédée par les commissaires-priseurs de Barret-Jackson qui étaient au marteau il y a quinze jours, mais elle n'avait atteint à ce moment-là que la somme de 37 400 euros. Elle a donc presque doublé de valeur cette année. Les quinquas nostalgiques sont désormais aux affaires et certains d'entre eux le sont suffisamment pour faire monter les enchères.