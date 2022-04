Route de nuit - Les pneus, affaire de design

Vous n’imaginez pas tout ce que les fabricants de pneumatiques peuvent faire pour vous. Démonstration avec la maison Michelin, qui a récemment convié la presse à une présentation plutôt inédite de ses activités.

On y a appris, entre autres, qu’il existe une entité entièrement dédiée au design des pneus, dont le rôle est de « rendre perceptibles les promesses d’un produit », ainsi que nous l’a détaillé Matthieu Bonnamour, responsable de ce service pour l’Europe.

Il existe ainsi deux zones d’expression pour les graphistes, que sont la bande de roulement et le flanc extérieur, lequel autorise plus de liberté.

Le travail s’opère en cinq phases. Il commence avec une phase d’échange avec le service marketing, que suit une phase d’appropriation, pour les graphistes de l’univers ciblé (sport, SUV, etc.). Démarre alors le processus de création artistique, suivi d’une modélisation via le bien connu logiciel Catia qui permet de travailler avec les concepteurs et créateurs de moules. Enfin, le travail s’achève sur des enquêtes consommateurs, avec des maquettes de pneus en impression 3D.

Autre info, assez inattendue, ces bons gros morceaux de caoutchouc ne sont pas de couleur noire mais gris foncé. Pour autant, « difficile d’exprimer quoi que soit avec du gris sur fond gris », explique-t-on chez Michelin. « D’où l’usage de stries qui renvoient la lumière. »

Pour ses modèles haut de gamme, la marque a ainsi mis au point la technologie « premium touch » qui s’apparente à du velours grâce à une petite « forêt de poils » qui va capter la lumière.

C’est ainsi que sur l’AMG GT Black Series, les flancs Michelin Pilot Sport Cup 2 R reprennent le dessin de profil de la voiture sur le flanc (voir photo ci-dessus). « Le design apporte une touche qui ne dégrade pas la performance mais améliore l’aspect », résume Michelin. « Le pneu étant son propre emballage, il doit porter les promesses de performance et de qualité. » Mission accomplie, à 300 à l’heure.