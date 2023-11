Route de nuit - Lexus LBX : l’extraordinaire boulangerie

Boire ou conduire, il est toujours de rigueur de trancher avant de prendre le volant. En revanche, aucune injonction nous interdit de se gaver de viennoiseries avant de monter en voiture.

Dans cet esprit de mansuétude, Toyota a décidé d’accompagner le lancement de la Lexus LBX sur le marché français en organisant la transformation d’une boulangerie parisienne traditionnelle pour en faire une « Extraordinaire Boulangerie ».

Le lieu sera ouvert pendant deux jours seulement, les 23 et 24 novembre prochains ; à La Verrière du Marais, 5 rue Saint-Merri, dans le 4e arrondissement de Paris.

Les invités pourront y vivre « une sélection d’expériences sensorielles et culinaires autour de la pâtisserie » (sic). Des élaborations originales ont été imaginées par Mory Sacko, le chef étoilé qui officie depuis 2020 dans l’excellent restaurant MoSuke qu’il a créé en 2020 à Paris et où il fusionne ses passions pour les cuisines française, japonaise et africaine.

Pour accompagner le lancement commercial de la LBX en Europe, Lexus avait-il déjà organisé au fil de l’année une série d'expériences immersives à travers le continent, les étapes précédentes étant passées par Milan, Londres et Madrid. Dans chaque ville, les événements avaient pour but de transformer les moments du quotidien en « moments extraordinaires ».

Cette expérience reproduira tout le processus de fabrication du pain, les invités parcourant les phases de la fermentation, de la cuisson et de la dégustation. La fermentation entraînera les invités dans une collection de bulles effervescentes qui simuleront l’effet de la levée de la pâte en pâtisserie. Puis l’étape de la cuisson sera évoquée par « des lueurs chaudes et des sons apaisants de pâtisseries crépitantes » (re-sic).

Les créations sucrées et salées seront finalement présentées sur des tapis roulants à sushi.

Le décor s’adaptera : la Lexus LBX sera présentée dans une mise en lumières assorties aux quatre coloris offertes sur la voiture.

Rappelons que la LBX dispose d’une motorisation hybride auto-rechargeable qui vient compléter la gamme Lexus en s’introduisant sur le segment des SUV compacts : la LBX ne mesure que 4,19 m de long et offre une silhouette plutôt plaisante dans cette catégorie très disputée.