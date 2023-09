Route de nuit - Rolls-Royce Silver Wraith : mariage princier

Nombre de Rolls-Royce sont passées dans les ateliers de Hooper et beaucoup d’entre elles eurent une destinée prestigieuse. C’est le cas d’une Silver Wraith décapotable à quatre portes adaptée aux parades et aux cortèges officiels. Une en particulier possède en plus un pare-brise placé devant les places arrière pour protéger les passagers : celle qui eut l’honneur de défiler dans la Principauté de Monaco le 19 avril 1956, le jour du mariage de Grace Kelly avec S.A.S. le prince Rainier III de Monaco. Elle repose aujourd’hui dans une collection américaine.

Avec ses longues ailes qui suivent une gracieuse volute sur le flanc et qui viennent se fondre au bas de la caisse, avec cette improbable association de tons jaune et noir, cette Silver Wraith illustre avec panache le style de la maison Hooper.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Rolls-Royce reprend le cours de son histoire en lançant en avril 1946 un nouveau modèle qui prend la suite de la Wraith. La nouvelle venue se nomme Silver Wraith pour symboliser les notables améliorations dont elle bénéficie sur le plan technique : le châssis est toujours constitué de solides longerons, mais il est sensiblement renforcé, la boîte de vitesses est désormais « synchronisée » ce qui signifie que les passages de rapport sont plus aisés et plus fluides.

Le moteur six-cylindres est le même que celui qui équipait en 1939 l’éphémère Bentley Mark V. Il en conserve d’ailleurs la cylindrée de 4 257 cm3 dans un premier temps avant de passer à 4 566 cm3 en 1951.

Rolls-Royce ne propose pas à proprement parler de carrosserie standardisée sur le châssis Silver Wraith. Comme beaucoup d’autres exemplaires de cette série, la voiture présentée ici - qui porte la référence « WVH74 » - est habillée d’une carrosserie spéciale. Elle est due au carrossier Hooper, l’une des plus anciennes entreprises de carrosserie britanniques puisque ses origines remontent à 1805.