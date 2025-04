S'offrir une Alpine A110 ou une Alfa Romeo 4C d'occasion ? Si proche et si différente à la fois

Celle qui fait figure de mini-Ferrari est apparue en 2013. Dessinée par le Centro Stilo Alfa Romeo, elle prend des airs de véritable supercar tout en restant dans un format riquiqui : 3,99 m de long pour seulement 1,18 m de haut. Ses lignes uniques, toujours d’actualité aujourd’hui, cache une technique réservée, encore une fois, aux supercars avec sa cellule en fibre de carbone, l’utilisation d’alliage léger, et de matériaux composites pour les panneaux extérieurs.

Son architecture est aussi digne des meilleures sportives puisque son moteur est en position central arrière. Sous son capot arrière, outre un petit coffre de 110 litres, se trouve un moteur bien connu, le quatre cylindres 1 750 cm3 turbo vu sous le capot de la Giulietta QV. Avec 240 ch et 350 Nm, ses caractéristiques n’ont rien d’extraordinaire, mais ce petit bloc n’a que 895 kg à sec à déplacer. Le 0 à 100 km/h est abattu en 4,5 secondes et la belle peut filer à près de 260 km/h.

Moins exclusive dans le choix des matériaux, malgré un châssis-coque composé à 96 % d’aluminium, l’Alpine A110 n’a pas à rougir. Quoiqu’un peu plus lourde, elle n’accuse que 1 105 kg et son moteur 1.8 turbo de fort de 252 ch et 320 Nm (dans sa définition de base) distille des performances similaires : 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et 250 km/h en pointe. Comme l’Italienne, l’A110 transmet sa puissance aux roues arrière via une boîte de vitesses automatique à double embrayage. Avec sept vitesses, elle profite simplement d’un rapport supplémentaire.

Plus longue (4,18 m) et plus haute (1,24 m), l’Alpine frappe sans doute moins fort la rétine, mais ses lignes équilibrées et douces ont de quoi séduire, et pas uniquement ceux qui ont connu la Berlinette des années 60. Comme toujours, le style n’est que subjectivité…

Une fois descendu dans le siège baquet, le conducteur de l’une ou de l’autre a droit à une présentation qui présente des similitudes : combiné d’instrumentation numérique, volant de petit diamètre et console centrale reprenant les commandes de la boîte de vitesses. L’Alpine a pour argument un système multimédia, certes daté, mais qui témoigne d’un certain souci de confort. Un confort nettement supérieur qui permet à la française d’être bien plus facile à vivre : insonorisation, direction, visibilité, confort de suspension, coffre, tous ces critères sont à l’avantage de la Dieppoise. Elle est donc parfaitement utilisable au quotidien, à l’inverse de la 4C.

Voulu radicale, l’Alfa Romeo l’est dans sa conduite fatigante et qui nécessite de bien tenir volant, tant le train avant suit les irrégularités de la route. Une conséquence due aux réglages prévus pour une utilisation sur piste. D’ailleurs, l’absence de direction assistée est justifiée par son gain de poids. Pour ceux qui jouissent des sorties sur piste, sachez que cette auto se révèle délicate à la limite et demande un doigté certain.

Un doigté que l’Alpine n’impose pas tant sa prise en main est d’une grande facilité. Sur route ouverte, elle s’apparente presque à une simple Renault Clio, la visibilité vers l’arrière en moins. Sur piste, elle procure beaucoup peu importe le degré de "pilotage". Toutefois, ceux qui profitent des notions de transfert de charge profiteront de l’excellent équilibre de cette auto et des joies de la dérive. Plus on évolue dans la gamme A110 (base, S et R), plus l’Alpine devient efficace.

Philosophie différente

Malgré leurs points communs, ces deux autos ne partagent pas le même degré d’exclusivité puisque l’Alfa Romeo 4C a été fabriquée à environ 9 000 exemplaires (coupé et roadster) lorsque plus de 25 000 unités d’A110 sont sorties des chaînes de Dieppe. À peine commercialisée, la 4C faisait déjà figure de collector, dont l’objectif de certains vendeurs n’était autre que d’en faire un placement ou de la conserver "sous cloche". Vendue 63 000 € à l’époque, sa cote n’a jamais baissé…

L’Alpine A110, plus accessible car vendue à partir de 58 500 € à sa sortie, ne connaît pas réellement de décote. Pourtant, ces deux sportives ne demandent pas le même budget.

À quel prix ?

Avant de parler de coût, il convient de préciser qu’à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, La Centrale regroupe plus de 300 annonces d’Alpine, contre seulement 16 pour l’Alfa Romeo. Voilà qui donne une notion de la rareté et de la difficulté de dénicher son Italienne.

Une enveloppe minimum de 55 000 € est nécessaire pour s’offrir la Française. Vous aurez accès à une version Pure ou Légende de 252 ch de 2019 affichant 50 000 km environ au compteur. Une version S, plus à son aise sur les circuits rapides, nécessitera un effort puisqu’elle se déniche à partir de 63 000 € pour un bel exemplaire. Quant à la version R, la mise de départ dépasse les 100 000 €. Retrouvez les annonces de l'Alpine A110 sur La Centrale.

Du côté de l’Italienne, l’enveloppe gonfle à 72 000 € pour un exemplaire de 2015 avec 25 000 km. Seulement, les prix grimpent très vite puisque le roadster ou une Carbon Edition peut facilement dépasser les 80 000 €. Le nombre de propriétaires est un facteur très déterminant dans la cote de l’Alfa. À noter que les modèles équipés des optiques avant à LED façon « araignée » peuvent susciter plus d’envie. Retrouvez les annonces de l'Alfa Romeo 4C sur La Centrale.

Quel entretien ?

En utilisant des ensembles moteur/boîte et certains périphériques à la grande série, l’entretien n’est pas tant le sujet puisque semblable à une berline classique. En revanche, les opérations plus lourdes nécessiteront davantage de main-d’œuvre du fait de l’emplacement du moteur. C’est surtout en cas de choc que cela peut devenir problématique. Les pièces de l’Alfa peuvent nécessiter de longs mois d’attente et sa coque en fibre de carbone est difficilement réparable.

Les points à surveiller

Malgré l’emploi de nombreux éléments issus de la grande série, ces deux sportives ne sont pour autant parfaites. Du côté de l’Alfa Romeo, la boîte de vitesses peut mal vivre les fortes sollicitations (sur circuit) et chauffer. Quelques cas de casse sont déjà survenus, mais ce n’est pas courant. Dans l’habitacle, la climatisation peut rejeter de l’eau sur les pieds du conducteur, mais les bugs sont assez rares.

Ce qui n’est pas le cas de l’Alpine, dont le système multimédia peut présenter des lenteurs. À noter aussi que la pompe à essence peut lâcher sans prévenir, ce type de panne n’étant pas rare. On note aussi des faiblesses du pare-brise qui tend à se fissurer lors de fortes sollicitations. La boîte de vitesses peut également se mettre en sécurité en usage circuit.

Le bilan : si proche et si éloignée

Comparables à première vue, ces deux autos ne s’adressent pas du tout aux mêmes utilisateurs. L’Italienne se présente comme un véritable collector, avec l’utilisation (plutôt restreinte) et l’entretien très soigneux que cela représente. Elle demande aussi plus d’engagement, tant pour être conduite que pilotée. Il faut être un passionné de la marque pour se diriger vers cette auto.

Retrouvez tous les essais de l'Alfa Romeo 4C.

En face, l’Alpine ne présente que des qualités. Plus facile à prendre en main tout en étant jouissive sur piste, elle est utilisable au quotidien, sans contrainte, peut s’envisager pour partir en week-end grâce à ses deux coffres tout en étant moins cher. Son seul défaut par rapport à l’italienne : l’impossibilité de rouler cheveux au vent.

Retrouvez tous les essais de l'Alpine A110.