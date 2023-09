Sa Corvette tombe d'un pont juste avant sa livraison

Le délai pour prendre possession d'une Corvette C8 Z06 doit être perçu sans surprise comme une attente extrêmement longue. Voiture plaisir oblige, acquérir une telle auto demande une certaine patience jusqu'à la date de sa livraison dans le showroom du représentant de marque local. Le propriétaire de cet exemplaire rouge sera déçu : son coupé vient de tomber du pont de l'atelier juste avant de lui remettre les clés. Cerise sur le gâteau, l'accident est filmé par le système de vidéosurveillance du garage.

Une maladresse connue : des bras de levage mal positionnés

D'après les différents témoignages recueillis sur la toile, ce n'est pas la première fois qu'une Corvette de cette génération chute de ses bras de levage. Le rédacteur du site CorvetteBlogger indique en ce sens qu'il est nécessaire de prévenir les employés des concessions que l'auto dispose d'une architecture de sportive à moteur central. Souvent, les bras sont positionnés au mauvais endroit par les mécaniciens. De quoi provoquer la descente destructrice et brutale du véhicule.

Pour rappel, la Corvette C8 Z06 dispose sous son capot arrière d'un bloc V8 5,5l de 679 chevaux pour 623 Nm de couple (645 chevaux et 595 Nm de couple en Europe). La cavalerie transite aux roues arrière via une boîte automatique huit rapports. De quoi expédier le 0 à 100 km/h en 2,7 secondes (3,1 secondes pour la version du vieux continent). Une auto affichée 128 198 dollars outre-Atlantique contre plus de 200 000 euros en Europe.