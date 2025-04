Sa dernière virée en Golf R se termine sur un camion plateau

La Volkswagen Golf R est une compacte musclée particulièrement grisante à mener sur des belles routes. Une auto performante capable en parallèle de circuler de manière parfaitement civilisée une fois en ville. À moins que son propriétaire ne se laisse un peu emporter par les sensations de la moyenne berline survitaminée.

Le 30 mars dernier, les forces de l'ordre australiennes installent au petit matin un radar sur une route limitée à 80 km/h dans la banlieue de Melbourne. Surgit alors une Volkswagen Golf 7 R à vive allure. Le radar claque : 200 km/h. Un excès de vitesse aux conséquences expéditives pour le propriétaire du véhicule.

Une fuite ratée

Le rapport de police indique que l'automobiliste ne compte pas immédiatement coopérer au moment de l'activation des gyrophares. Une fois la voiture de patrouille repérée, il coupe son éclairage dans l'espoir de disparaître dans les lotissements du quartier. Mauvaise nouvelle : les policiers tombent sur lui alors qu'il tente de cacher sa voiture dans un parking.

30 jours avant de récupérer le véhicule

Pour enfoncer le clou, l'homme âgé de 18 ans n'a pas le droit de se trouver seul à bord à cause de son permis probatoire. La police retire sa licence et bloque sa Volkswagen Golf 7 R 30 jours. La sportive embarque pour rappel un bloc 2l turbocompressé de 300 chevaux pour 380 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 5,1 secondes et même 4,9 secondes avec une boîte robotisée DSG7.