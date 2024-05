Smartphones, écouteurs sans fil, tablettes, écrans incurvés, trottinettes : la marque chinoise Xiaomi fait généralement parler d'elle pour le bon placement de ses produits avec des performances convaincantes sans atteindre des prix stratosphériques. Une réputation d'achat malin que la voiture électrique SU7 semble menacer avec de multiples problèmes. La preuve avec l'histoire insolite de cet exemplaire filmé sur le bord de la route avec 39 kilomètres au compteur.

D'après le témoignage de Monsieur Wen auprès de nos confrères de la publication asiatique Car News China, tout est allé très vite. Dans un premier temps, sa voiture affiche alors qu'il circule sur une voie rapide qu'il est urgent de contacter le service en ligne du constructeur pour régler un défaut. Quelques secondes plus tard, son véhicule ne bouge plus avec un second message indiquant que la partie mécanique est défaillante. À partir de ce moment, la Xiaomi SU7 reste coincée sur le rapport neutre sans pouvoir passer ni en Drive ni en marche arrière.

Sa Xiaomi SU7 tombe en panne après 39 kilomètres seulement

Pour enfoncer le clou, d'autres mauvaises nouvelles se profilent. Monsieur Wen apprend par la suite que le concessionnaire vient d'inspecter sa berline et qu'aucune erreur ne remonte pour envisager une quelconque maintenance ou réparation. Une seule solution se matérialise : renvoyer la voiture à l'usine pour aller plus loin l'analyse de cette mystérieuse panne. Face à cette situation, Wen souhaite prendre une autre SU7. Mauvaise nouvelle : toutes les Xiaomi en cours de livraison sont réservées pour d'autres clients. Wen doit donc rendre sa voiture et repasser commande. Plutôt reconnu pour son bon service client, le constructeur Xiaomi est actuellement en discussion avec cet automobiliste malchanceux pour le dédommager d'éventuels frais inhérents à l'indisponibilité de son électrique.