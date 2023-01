Salon de Bruxelles 2023 - Le Volkswagen ID. Space Vizzion : la bonne ID ?

Vous n'êtes pas emballé par le profil de monospace de l'ID.3 ni par le style SUV des ID.4 et ID.5 ? Patientez un peu. Car le concept de break familial électrique lancé par l'ID. Space Vizzion pourrait bien vous séduire…

Particulièrement élancé pour afficher une aérodynamique efficace (avec un coefficient de traîné de seulement 0,24), ce prototype annonce d'ores et déjà 590 km d'autonomie avec la batterie de 82 kWh "bruts" de ses frangins. Pas mal, d'autant que la version la plus puissante, forte de 340 ch, devrait assurer un 0 à 100 km/h en 5s4 en entraînant les quatre roues. Contribuant à cette aérodynamique remarquable, les ouvertures pour le passage de l’air dirigent les flux vers l’arrière de manière ciblée.

Par ailleurs, ce successeur électrique de la Passat SW devrait proposer un bel espace intérieur grâce à sa longueur généreuse de 4,95 m, tant au niveau des jambes que du compartiment à bagages, dont le volume devrait avoisiner les 600 litres.

Mais le break allemand séduit surtout par son ambiance intérieure à la fois futuriste et chaleureuse. On trouve notamment une planche de bord ultra-épurée rappelant les Tesla, avec des matériaux très flatteurs (avec notamment une jolie sellerie cuir surpiquée), un grand écran multimédia de 15,6 pouces en diagonale (soit quasi 40 cm !) ainsi qu'une élégante console centrale suspendue au-dessus d'un grand bac de rangement. L'écran d'instrumentation en revanche, apparaît un peu petit et simpliste. "Vert" jusqu'au bout, le concept Space Vizzion emploie par ailleurs des matériaux issus de matières premières durables, provenant notamment de la production de jus de pomme…