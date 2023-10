Salon de Genève au Qatar 2023 : de retour en 2025 après une première édition réussie ?

Courant 2022, l'organisation du salon de Genève faisait couler beaucoup d'encre en révélant le GIMS Qatar 2023. Un an et quelques mois plus tard, l'heure est au bilan. Était-ce une bonne idée ? Caradisiac était sur place à l'ouverture pour découvrir avec curiosité ce show présenté comme un festival automobile. Rappel des premières impressions et point sur les résultats.

Une capitale, des stands, un musée, des dunes et un circuit

Doha, la capitale, parfois aussi surnommée la Genève du Qatar, accueillait cet événement du 5 au 14 octobre dernier. Les premiers jours se rythmaient par des premières mondiales, l'ouverture au public et le GP de F1. Suivaient ensuite en parallèle du salon placé dans le centre des expositions les activités annexes : un grand camp dans le désert avec du tout-terrain, des animations en centre-ville avec DJ, drone show et parades ainsi que des journées sur piste au volant de sportives sur le circuit du Lusail. Enfin, un forum du design se tenait au Musée National. D'après la communication du salon, les places pour les sorties dans les dunes ont été pleines très rapidement. Un engouement aussi marqué pour les autres "expériences". Bref, tout a bien fonctionné même si nous regrettions lors de la journée presse les timides premières mondiales et l'absence de quelques marques généralistes (absentes certes pour la plupart du marché du Moyen-Orient) mais aussi de plusieurs constructeurs et préparateurs prestigieux tels que Ferrari, Bentley, Aston Martin, Mansory ou Brabus à l'intérieur du centre des expositions.

180 000 spectateurs

Ce festival automobile affiche tout de même de sérieux arguments avec un départ en grande pompe lors d'un week-end de GP de F1 et de quoi vivre pour de bon des moments au volant de multiples véhicules. 180 000 visiteurs prenaient part à la fête sous le soleil qatari. De quoi maintenir la prochaine édition qui se tiendra en 2025 au même endroit. D'ici là, le salon de Genève suisse reprendra au Palexpo du 26 février au 3 mars 2024 avec on nous le promet, une forme innovante elle aussi axée sur des espaces de découvertes et le traditionnel salon. Rendez-vous l'année prochaine.