Salon de l'auto à Genève : l'édition 2021 déjà annulée

La Fondation du Salon International de l'Automobile à Genève l'a annoncé par communiqué : elle n'organisera pas une édition du show helvète en 2021. Ce sera donc la deuxième année de suite sans le salon suisse, puisque l'édition 2020 a été annulée à la dernière minute en raison de la pandémie de Covid-19.

Et le coronavirus est de nouveau le fautif. Les organisateurs s'interrogent déjà sur la possibilité d'organiser au printemps un événement qui regroupe plus de 600 000 visiteurs. Ils ne souhaitent plus prendre de risque, l'annulation du show 2020 a été une catastrophe financière pour la fondation, qui estime les pertes à plus de 10 millions d'euros.

Le Canton de Genève était prêt à apporter un soutien financier mais la Fondation n'était pas satisfaite des conditions du remboursement, celui-ci devant commencer en juin 2021. Or, sans édition en 2021, la Fondation n'avait pas une entrée d'argent l'année prochaine !

Surtout, les organisateurs avaient tâté le terrain auprès des marques. Avec un résultat peu encourageant, comme ils l'écrivent dans leur communiqué : "suite à un sondage, la majorité des exposants a indiqué qu'elle ne participerait probablement pas à une édition 2021 et qu’elle favorisait une prochaine édition en 2022."

La crise du Covid-19 secoue financièrement les constructeurs, qui vont donc chercher à faire des économies rapidement pour amortir le choc. Clairement, le budget pour les salons n'est pas une priorité. La Fondation le souligne : "les exposants ont besoin de temps avant de pouvoir investir dans un salon". Rendez-vous est donc pris pour 2022… au mieux. L'avenir est très incertain, car la Fondation a décidé de mettre en vente les droits d'organisation du salon.