Salon de l'auto Caradisiac - Le stand Seat : sans complexe

Le lancement de la troisième génération de Leon a réellement permis à la marque de sortir progressivement la tête de l'eau. Le constructeur a par la suite suivi la tendance des SUV : Ateca, Arona, Tarraco, la gamme est désormais complète. Mais le principal lancement en 2020 est bien la nouvelle génération de Leon, déclinée en berline et break ST. L'auto repose une nouvelle fois sur une plateforme commune au groupe Volkswagen, notamment partagée avec la huitième génération de Volkswagen Golf.

Seat Leon : rupture

En bref Commercialisation 2020 De 110 à 150 ch A partir de 21 490 €

Pour Seat, 2020 est une année particulière. En pleine période Covid-19, le constructeur prépare le terrain commercial en Europe pour cette quatrième génération de Leon qui s'annonce comme un tournant. La troisième avait déjà apporté son lot de mises à jour technologiques et d'améliorations sur tous les plans (finition, motorisations, habitabilité), mais celle-ci place la barre encore plus haut. Il faut dire que la Leon 4 a pris de l'hormone de croissance pour atteindre 4,39 mètres, ce qui est dans la moyenne haute de la catégorie. Mis à part le volume de coffre qui ne bouge pas, la Leon offre plus d'espace à bord, un contenu technologique très dense et une nouvelle planche de bord faisant la part belle... au tactile. Sous le capot, elle partage les motorisations essence, diesel et hybride de sa cousine, la Golf 8.

Seat Leon ST : la rallonge

En bref Commercialisation 2020 150 ch A partir de 29 000 €

Seat a fait quasiment coup double en dévoilant la Leon et sa version break ST au même moment, ou presque. Même si le segment des breaks compacts n'est pas le plus porteur en Europe (il se fait surtout voler la vedette par les SUV), il n'empêche qu'il reste une clientèle Business et familiale qui recherche de la place sans avoir le côté surélevé des SUV. Résultat : la plupart des compactes sont encore déclinées en break.

C'est le cas de la Leon ST, dont l'empattement est similaire à la berline. Elle affiche pourtant 4,67 mètres à la mesure, soit 28 cm de plus qu'une Leon berline. Ce qui est évidemment énorme, et tout ceci ne profite qu'au volume de coffre qui passe de 380 litres à 617 litres, ce qui est assez conséquent. La Leon ST se retrouve ainsi à faire jeu égal avec une Skoda Octavia Combi, pourtant reine lorsqu'il s'agit de charger du monde et des objets.

Seat Mii Electric : quand on arrive en ville

En bref Commercialisation 2019 83 ch A partir de 21 920 €

Pour qui cherche une voiture du quotidien, peu onéreuse en entretien, accessible en tarif et suffisamment motorisée pour toutes les situations, la Seat Mii Electric fait partie des bons plans. Surtout lorsque l'on pense qu'il est possible, dans certains cas (et certaines régions) de cumuler des bonus et des aides en tout genre pour avoir une voiture électrique à prix dérisoire. Pourquoi se priver, d'autant plus qu'avec des batteries relativement petites (36,8 kWh), la recharge à domicile sur prise classique ne pose pas trop de problèmes la nuit et permet d'effectuer la plupart des trajets habituels sans inquiétude.

Le prix d'entrée de la Seat Mii Electric est fixé à 21 920 €, auxquels il faut bien évidemment retirer les 6000 € de bonus. On a donc une voiture neuve, moderne et avec assez de punch (83 ch seulement, mais 212 Nm) pour l'urbain et le périurbain (oubliez l'autoroute, la vitesse étant limitée à 130 km/h et l'autonomie fondant comme neige au soleil).

