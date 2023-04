Salon de Lyon 2023 : demandez le programme

Alors que les grands salons sont en perte de vitesse, celui de Lyon est en grande forme. À l’image de celui de Bruxelles, les petits salons attirent de plus en plus. L’année dernière, 65 000 personnes se sont déplacées dans la région lyonnaise.

Forts de cet élan, les organisateurs vont aller encore plus loin pour cette édition 2023. Ainsi, ils annoncent que « 90 % des marques ont rejoint l’événement, à cinq mois de son ouverture ». Voilà qui augure d’un grand nombre de modèles exposés et d’une belle variété. Au total, 20 000 m2 y seront consacrés et le centre d’essais mettra à disposition pas moins de 350 véhicules. En plus de pouvoir découvrir de nouveaux modèles et de parcourir quelques kilomètres au volant des autos, ce salon est surtout commercial. L’année dernière, pas moins de 1 850 voitures ont été vendues, dont 14 % étaient des occasions. Ces dernières seront donc encore présentes cette année.

Les véhicules utilitaires rejoignent le salon

Pour la première fois, le salon accueillera les véhicules utilitaires sur un espace de 500 m2. Un choix malin puisqu’il est prévu que leur vente augmente de 13 % au cours de cette année. Le salon Equip'Auto (dédié aux professionnels), déjà présent au dernier Mondial de l'auto, fera également le déplacement.

Un espace dédié aux mobilités plus douces est aussi prévu. Il réunira des constructeurs de voiturettes électriques, des fournisseurs de bornes ou encore des spécialistes du rétrofit. Une piste de 50 mètres de long permettra d’effectuer quelques prises en main.

La détente sera également au rendez-vous avec un espace de 5 000 m2 dédié au sport automobile, il est aussi prévu d’y admirer des youngtimers, des Combi Volkswagen ou encore des modèles historiques de la Gendarmerie Nationale.