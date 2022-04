Le Salon de Lyon confirme son succès

Cinq jours et puis s'en va. Ouvert le jeudi 7 avril, le Salon de Lyon a fermé ses portes le lundi 11 avril. Une durée courte, assumée : les organisateurs ont créé un événement volontairement modeste et économique, qui met l'accent sur le produit.

Et ça marche : alors que de plus en plus de marques désertent les grands salons internationaux, au point que ces derniers battent de l'aile, toute la production automobile était exposée à Lyon ! Ce dernier a même été le premier salon français et européen de 2022, Bruxelles et Genève ayant de nouveau été annulés cette année.

De quoi attirer les visiteurs, passionnés ou en quête d'un nouveau véhicule : 65 000 entrées ont été enregistrées, en hausse de 5 % par rapport à 2019. Le score peut sembler modeste par rapport à d'autres événements. Mais la force d'un salon comme Lyon, c'est d'être un espace de vente important, avec la possibilité d'essayer facilement les véhicules.

Cette année, 1 850 voitures ont été vendues (dont 14 % dans le nouvel espace occasion). Un bilan qui explique pourquoi les marques se pressent dans ce type de salon, plus concret, alors qu'elles vont bouder les gros shows peu rentables.

Les marques ont de plus joué le jeu en venant avec de nombreuses nouveautés. Plusieurs modèles ont été exposés en avant-première, y compris en première mondiale ou européenne : Citroën C5 Aircross restylé, Honda Civic, Kia Niro, Maserati Grecale, Nissan Ariya, Opel Astra, Renault Mégane électrique, Toyota Aygo X…

Rendez-vous est déjà pris pour l'édition 2023, qui retrouvera des dates automnales, du jeudi 28 septembre au 2 octobre.

