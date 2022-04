Toute l'entrée du Salon de Lyon est dédiée aux voitures électriques, avec une grande exposition qui montre qu'il existe désormais une grande variété de modèles branchés, de la citadine low-cost Dacia Spring à la surpuissante Audi RS e-tron GT.

dailymotion Salon de Lyon 2022 - Les nouveautés électriques en vidéo : Niro, ID.5, R5…

Le Salon est aussi l'occasion de découvrir plusieurs nouveautés. Chez Kia, il y a en première européenne la seconde génération du Niro. Si le véhicule existe toujours en hybride simple et hybride rechargeable, la variante la plus importante en France est l'électrique, avec une seule configuration technique : 204 ch et batterie de 64,8 kWh, pour une autonomie de 463 km.

Volkswagen expose en première française l'ID.5, la version coupé du SUV ID.4, déclinée en 174, 204 et 299 ch. Avec une batterie de 77 kWh, il annonce une autonomie jusqu'à 513 km. Autre première française : le Skoda Enyaq Coupé, cousin de l'ID.5, présent sur le stand dans sa version musclée RS, forte de 300 ch.

Chez Nissan, on peut enfin approcher et monter à bord de l'Ariya, un crossover de 4,60 mètres basé sur la plate-forme CMF-EV. Il sera dans les concessions cet été. À Lyon, il fait face à la Mégane électrique, avec laquelle il partage sa plate-forme CMF-EV. Chez Renault, on peut aussi avoir un avant-goût du futur grâce à la présence du concept qui annonce la prochaine R5 électrique et rencontre un grand succès auprès des visiteurs.

Le salon est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles marques sur le marché de l'électrique, avec par exemple Aiways et MG, ce dernier exposant le break MG 5.