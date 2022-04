Si Lyon est un salon volontairement modeste par la taille ou la durée, côté programme, il peut jouer dans la cour des grands. Il n'y a pas que les français qui exposent des véhicules en avant-première. Plusieurs constructeurs étrangers ont joué le jeu et sont venus avec des nouveautés.

dailymotion Salon de Lyon 2022 - Les nouveautés étrangères en vidéo : Civic, Aygo X, Astra...

Il y a même une première mondiale à Lyon, et pas des moindres : le Maserati Grecale, le deuxième SUV de la firme au Trident, plus petit que le Levante (nous n'avons malheureusement pu le filmer). Du côté de Honda, c'est une première européenne avec la nouvelle Civic. Cette onzième génération sera proposée avec un moteur hybride (2.0 essence et deux blocs électriques), elle arrivera dans les concessions à l'automne.

Du côté de Dacia, marque roumaine, à côté du nouveau modèle familial Jogger, les visiteurs peuvent admirer le concept Bigster, qui préfigure un nouveau grand SUV 7 places qui sera lancé en 2025. Mais son design annonce aussi la prochaine génération du Duster, prévue pour fin 2023.

Parmi les grandes nouveautés à voir en avant-première à Lyon, il y a aussi la toute nouvelle Astra, dérivée de la dernière génération de Peugeot 308. La compacte d'Opel change tout, avec le nouveau look de la marque, une présentation intérieure bien plus moderne et une motorisation hybride rechargeable. Elle est exposée à côté du Grandland restylé. Toyota expose, quelques semaines avant son arrivée en concession, l'Aygo X, la nouvelle génération de la petite citadine, qui prend des allures de petit crossover.

Les visiteurs découvrent aussi dans les allées de ce salon la nouvelle génération du Range Rover, la Mazda 2 hybride (copie de la Toyota Yaris) ou encore les BMW Série 2 Coupé et Active Tourer.