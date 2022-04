Salon de Lyon 2022 - Les nouveautés françaises en vidéo

Commençons par une déception : Renault n'expose pas l'Austral, son nouveau SUV compact. La marque au Losange préfère braquer les projecteurs sur la nouvelle Mégane électrique, en pleine phase de lancement.

C'est le porte-drapeau de la Renaulution, le premier qui arbore le nouveau logo de la marque. Cette Mégane, qui va cohabiter avec la version thermique, est basée sur une plate-forme dédiée à la motorisation électrique. Elle propose jusqu'à 470 km d'autonomie.

Chez Citroën, deux nouveautés. Il y a bien sûr la nouvelle familiale de la marque, la C5 X, surprenant mix de berline et de break avec une touche de SUV (on a pu voir qu'elle attire la curiosité du public). Elle est accompagnée du C5 Aircross restylé, qui fait ici l'une de ses premières apparitions mondiales. Le SUV adopte un tout nouveau visage, qui donne un air plus solide et plus affirmé, et une planche de bord modernisée.

Chez Peugeot, la vedette est la 308. Après la berline, lancée à l'automne dernier, le public peut découvrir le break, dont le lancement a été retardé de quelques semaines à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Ce nouveau SW arrive à trouver le bon équilibre entre style et volume de chargement.

Autre marque française à voir, DS. Sur le stand, il y a les derniers lancements de la firme premium, la compacte DS4 et la berline DS9. Mais le public découvre aussi le concept-car Aero Sport Lounge, qui donne un avant goût du futur SUV électrique de la firme, attendu en 2024.