Salon Epoqu'Auto de Lyon 2023 : pourquoi il fallait y aller !

Depuis 1979, le salon Epoqu’Auto de Lyon fait partie des rendez-vous incontournables des amateurs de véhicules de collection, au même titre que Rétromobile à Paris. Et la 44e édition qui s’est tenue du 10 au 12 novembre 2023 a connu un franc succès avec 95 000 visiteurs recensés sur trois jours, soit 10 000 de plus qu’en 2022.

Et les passionnés ont été particulièrement gâtés cette année avec des expositions variées : Cadillac, Talbot, mais aussi le plateau Rallye, les véhicules utilitaires, des deux roues et les véhicules en vente de la maison Osenat.

Au premier rang des véhicules rarissimes les plus admirés : la majestueuse Talbot T150 C SS Goutte d’eau, la Talbot Lago T26 de 1948 du pilote Français Louis Rosier, la Cadillac de 1953 de Johnny Hallyday, les Peugeot 404 diesel profilée de 1965 et 505 cabriolet, entre autres…

Bien entendu, des modèles plus populaires ont fait le déplacement, notamment des Peugeot de la gamme "04" ou des Renault Twingo de première génération. De leur côté, les amateurs de sportives ont pu détailler des BMW M3 E30, Ford Escort Cosworth, Subaru Impreza GT, Toyota Celica, Lancia Delta HF Integrale mais également des modèles de Rallye et de circuit.

Bien entendu, pas de salon de véhicules de collection sans enchères. Plus de 80 % des modèles à deux et quatre roues de la vente Osenat ont trouvé preneur, dont une Alpine 1600 groupe 3 de 1972 adjugée à 180 000 €, une Rolls Royce Silver Cloud II cabriolet de 1959 à 178 842 €, une Talbot Lago T14 America 2300 de 1962 à 174 000 €, ou encore une Delahaye Type 32 de 1909 à 86 400 €. La Peugeot 205 GTI a encore rencontré le succès puisqu'un cru 1989 type 20CD62 a poussé un amateur à se délester de… 38 400 € !

Un signe que les véhicules de collection ont encore de beaux jours devant eux malgré la révolution que connaît l'automobile actuellement. Si vous souhaitez (re)venir au salon Epoqu'Auto de Lyon, notez que la 45e édition se tiendra du 8 au 10 novembre 2024.