SBX Cars : 100 millions de dollars de véhicules aux enchères

L’influenceuse australienne aux 110 millions de followers, Supercar Blondie, ouvre SBX cars, une plateforme de vente aux enchères en ligne sur laquelle ne sont proposés que des véhicules exceptionnels. Pour son inauguration ce 2 avril, le site propose quelques précieux bijoux mécaniques dont une Lamborghini Veneno. Dévoilé au salon de l'automobile de Genève en 2013 dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la marque, ce coupé a été fabriqué à quatre exemplaires.

La voiture zéro a été conservée par l'usine et les trois autres coupés ont trouvé preneur illico au prix de 3,5 millions de dollars. Parmi les voitures présentées figure également la première Mercedes-AMG One. Un délirant bolide hybride couplant le moteur V6 1,6 litre issu de la F1 à quatre moteurs électriques pour une puissance cumulée de 1 063 ch. Le 0 à 100 km/h est atteint en 2,9 secondes. Quant à la vitesse maximale, elle est électroniquement limitée à… 352 km/h. Une F1 homologuée pour la route, vendue 2,275 millions d’euros hors taxes. Présenté en 2017, le modèle a été livré qu’en 2023 à ses 275 propriétaires.

Le premier prototype Hyperion XP-1 (une super car à hydrogène de 2 000 ch) et une Isdera Spyder 036i (fabriquée à 14 exemplaires) figurent aussi dans les tops des raretés proposées sur le site. Du côté des voitures de collection, le site présente une Mercedes 300SL Gullwing, une Lamborghini Miura, une BMW 507, une Aston Martin DB5 et la collection exclusive de F1 John Player pilotées dans les années 70/80 par Nigel Mansell, Elio de Angelis, Ronnie Peterson, ou encore Johnny Dumfries.

Faciliter la mise en relation vendeurs – acheteurs

La qualité et la taille des lots constituent une première mondiale sans précédent pour une nouvelle société de vente aux enchères. « Pendant des années, les collectionneurs et les passionnés nous ont demandés où ils pouvaient acheter les extraordinaires voitures et autres véhicules présentés par Supercar Blondie. Malheureusement, il n'existait pas de communauté ou de plateforme centralisée reliant les acheteurs et les vendeurs du monde entier. Avec SBX Cars, nous proposons un site de vente aux enchères mondial qui donne à notre public, la possibilité d'acquérir ces incroyables machines de rêve partout dans le monde » explique Alex Hirschi, cofondateur de SBX Cars.

Vendeurs et acheteurs ne sont ainsi plus contraints d'attendre le calendrier des maisons de vente aux enchères traditionnelles. « Notre objectif est d'offrir le summum de la qualité, de la commodité et de l'internationalité pour satisfaire les passionnés du monde entier, et pas seulement ceux d'un seul marché », ajoute Lance Butler, Directeur de la vente aux enchères de SBX Cars.