Scoop – Abarth 600e : jusqu’à 240 ch sous le capot !

C’est par un communiqué officiel et quelques photos de prototypes camouflés que la marque transalpine Abarth vient d’annoncer qu’elle préparait avec l’aide de Stellantis Motorsport l’Abarth la plus puissante de tous les temps*. C'est en utilisant l’expertise de Stellantis Motorsport, qu'Abarth et cette entité sportive ont conçu une plateforme haute performance basée sur la eCMP qui a cette occasion prend le nom de Perfo-eCMP, elle va équiper la future Abarth 600e. Cette auto qu’Abarth présente camouflée en avant-première a déjà été photographiée par nos chasseurs de scoop.

Le moteur électrique qui équipera l'Abarth 600e est un électromoteur de 240 ch. Des suspensions hautes performances, un système de freinage renforcé et un différentiel à glissement limité spécifique viendront s'associer à ce moteur puissant. Les performances devraient être d'un haut niveau malgré et cela malgré un poids qui devrait être assez élevé du fait de la présence d'une batterie de bonne capacité.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Grâce à la Formule E, dans lequel les entités DS Automobiles et Maserati deux marques du groupe Stellantis font courir des monoplaces électriques, les ingénieurs de Stellantis Motorsport ont pu concevoir de nouveaux pneus garantissant une adhérence maximale sans compromis sur l’autonomie et l’acoustique. Sur les photos fournies par nos chasseurs de scoop on peut voir les éléments spécifiques pour différencier cette Abarth 600e performante tels que la calandre, les prises d’air et le becquet arrière spécifiques, les ailes élargies ainsi qu’un diffuseur arrière de belle dimension.

*Si l’on met de côté le coupé Abarth Classiche 1000 SP de 240 ch (série limitée à cinq exemplaires en 2022), la Fiat Abarth 2000 Sport Tipo SE010 de 250 ch qui nait en 1967 et s’illustrera en compétition et la dernière création de Carlo Abarth qui est dévoilée au Salon de Genève 1974. il s'agit de l’Abarth 2000 SE 027 qui dispose d’un quatre cylindres de 1 986 cm3 et 265 ch extrapolé de celui de l’Abarth Osella SE21 championne d’Europe des circuits (Sport Protos 2 litres) en 1972.