Scoop – Aston Martin DBS : passage par la Nordschleife !

Ces derniers mois ont été chargés pour Aston Martin. La marque a en effet présenté il y a moins d’un an la nouvelle Aston Martin DB12 (remplaçante de la DB11) et a dévoilé le restylage de son Aston Martin Vantage au début de cette année et prépare désormais le remplacement de l’Aston Martin Dbs à moteur V12. Cette nouvelle Aston Martin DBS est encore au stade de la mise au point et pour réaliser des essais à haute vitesse quoi de mieux que le circuit du Nürburgring, Aston Martin se servant, sur place, de l’AMR Performance Centre, son centre de développement pour les voitures de série (qu’elles soient présentes ou à venir) qui est proche du circuit.

Le gros camouflage qui recouvre la nouvelle génération de DBS laisse apparaître certains détails de style comme la calandre plus large, les prises d’air sur le capot qui sont en grande partie camouflées, les nouveaux projecteurs et une partie de leur architecture intérieure. Mais l’on voit aussi que la ligne de toit et la forme des vitres latérales sont différentes de celles de l’actuelle génération. À l’arrière qui est lourdement camouflé, on distingue le graphisme intérieur des feux, tandis que les nouvelles sorties d’échappement sont totalement dénudées.

Sous le capot de cette auto, on retrouvera bien entendu un V12. Aston Martin va sans doute se servir du moteur de la version DBS 770 Ultimate pour donner des ailes à son modèle. La motorisation de cette version qui comme son nom l’indique développe 770 ch (mais aussi plus de 90 Nm de couple) devrait garnir le compartiment moteur de la nouvelle DBS. Il se peut bien qu’Aston lui donne quelques chevaux en supplémentaires. Pourquoi par 30 de plus pour obtenir 800 ch, ce qui ferait un compte rond ? Il faut attendre encore quelques semaines pour avoir la réponse, cette nouvelle DBS devrait être dévoilée avant la fin de l’année.