L'Aston Martin Vantage restylée (2024) change de gueule (et c'est beau)

Le design des Aston Martin contemporaines est souvent montré en exemple pour leur élégance et leur beauté. Pas facile, donc, d’oser faire preuve d’originalité quand on doit concevoir une toute nouvelle génération de sportive chez le constructeur anglais. C’est pourtant ce qu’avait osé l’équipe des designers de la marque de Gaydon en présentant la toute nouvelle Vantage en 2018, dont la silhouette trapue et la face avant déroutante tranchaient avec la DB11 d’alors et les canons de la marque. Avec ses petits phares effilés et sa calandre fusionnée avec le bas du bouclier, elle a choqué certains fans de la marque.

En 2024 et alors qu’Aston Martin se situe toujours dans une situation économique pas évidente, cette Vantage fait peau neuve à l’occasion d’un restylage de mi-carrière très profond. Elle change ses optiques, tout le dessin de la face avant mais aussi tout l’intérieur. Sa grosse calandre ressemble beaucoup à celle de la récente DB12 et ses feux à LED aussi. La poupe est beaucoup moins lourdement retouchée et modifie surtout l’habillage des feux et le dessin des boucliers.

A bord, on retrouve là aussi une ergonomie se rapprochant de celle de la DB12 avec un écran tactile de 10,25 pouces sur la console centrale, fonctionnant avec la nouvelle interface numérique d’Aston Martin lancée sur la DB12. La voiture fait aussi de gros progrès en équipement, y compris au niveau des aides à la conduite (régulateur de vitesse adaptatif, système de maintien dans la voie…). Sur les premières images officielles, la qualité de finition semble être à la hauteur de la réputation du constructeur mais l’ambiance reste nettement plus sportive que dans la DB12.

665 chevaux et plus de V12

Sous le capot, la Vantage conserve le V8 bi-turbo de 4,0 litres d’origine AMG que l’on trouve dans la DB12 et le DBX. Mais il développe ici 665 chevaux et 800 Nm, soit une grosse progression depuis les 510 chevaux du précédent modèle (et les 535 chevaux de la F1 Edition). Ce moteur s’accouple toujours à une transmission automatique ZF à huit rapports et un blocage de différentiel électronique, avec des performances et une réactivité en progrès d’après le communiqué officiel de la marque (mais aussi un meilleur calibrage des aides à la conduite). On note aussi la présence d’amortisseurs adaptatifs DTX de chez Bilstein et de pneus Michelin Pilot Sport S 5 en monte d’usine.

Côté performance, le 0 à 100 km/h s’abat en 3,5 secondes et la vitesse de pointe atteint 325 km/h. Aston Martin annonce des gains de rigidité à tous les niveaux et une efficacité dynamique en hausse, ce que nous espérons pouvoir vérifier le plus vite possible. Une version Roadster suivra très probablement dans quelques semaines, mais peut-être pas la version V12 5,2 litres qui a disparu du catalogue d’Aston Martin avec la mort de la DBS Superleggera et de la précédente V12 Vantage. Et le prix ? Très probablement au-dessus des 150 000€.