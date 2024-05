Scoop - Audi RS5 Avant : une première !

Maintenant que les chiffres pairs sont dévolus aux voitures électriques chez Audi, c’est désormais l’Audi RS5 Avant (thermique) qui remplace l’Audi RS4 Avant. Les Audi A4 thermiques devenant des Audi A5, la gamme Audi A5 perd ses carrossseries coupé et conserve sa carrosserie Sportback qui sera renouvelée et va acueillir une carrosserie break (Avant). Si elle est toujours équipée d’un moteur thermique cette Audi RS5 Avant, remplaçante de l'Audi RS4 Avant, dispose désormais d’une motorisation hybride rechargeable. En plus d’un V6 biturbo performant, la belle d’Ingolstadt reçoit ainsi l’appui d’un électromoteur qui devrait lui permettre de tutoyer, voire dépasser, les 550 ch. Il convient de se rappeler que l'actuelle Audi RS4 Avant développe 450 ch.

La nouvelle Audi RS5 Avant conservera sa transmission « quattro » afin de mieux passer la puissance au sol. Est-ce que tout cela sera suffisant pour que le break des Anneaux puisse rivaliser avec la Mercedes-AMG C 63 S E Performance Break de 680 ch ? Ce n’est pas sûr, mais la confrontation risque tout de même d’être intéressante. En attendant ce duel, sur le Nürburgring, l’Audi RS5 Avant négocie sans problème les virages de la Nordschleife. Disposant de voies élargies et d’une hauteur limitée ce break affiche beaucoup d’agressivité et de dynamisme. Une version Audi RS5 Sportback est également dans les tuyaux chez Audi.

Pour tout connaître de la fiche technique de cette nouvelle Audi RS5 Avant, il faudra tenir encore quelques mois, ce break puissant n’étant pas prévu d’arriver avant le début de l’an prochain. La marque Audi a d’ailleurs programmé pas mal de tests, sur le Nürburgring et ailleurs, afin de mettre correctement cette auto au point.