Scoop - BMW 3.0 CSL : BMW ose le revival

La marque munichoise vient d’officialiser par trois images teasers qu’elle s’apprête à lancer un revival de la BMW 3.0 CSL des années soixante-dix. Une voiture qui fait rêver les « béhèmistes », au point que les quelques exemplaires en bon état que l’on trouve sur le marché s’achètent à prix d’or. Le constructeur BMW et sa division M (Motorsport) qui fête ses cinquante ans se sont concertés pour proposer une auto rappelant cette glorieuse ancêtre.

Déjà des prototypes camouflés de cette auto partent en essai et les chasseurs de scoop n’ont pas manqué de les immortaliser. Basée sur une M4 CSL, cette BMW 3.0 CSL revival affichera un dessin différent. Comme on peut le constater sur les photos, la calandre imposante de la M4 qui a fait tant parler d’elle a été réduite avec une forme qui semble affinée. Les prises d’air sont aussi moins imposantes.

À l’arrière, la dérive aérodynamique en bout de pavillon et l’imposant aileron sur la malle arrière se chargeront de maintenir la voiture sur la route. Ils rappellent les appendices aérodynamiques qui équipaient les BMW 3.0 CSL light-weight et les voitures de compétition. On voit également que les passages de roues ont été évasés comme sur les 3.0 CSL des années soixante-dix.

Dès 2015, la marque à l’hélice s’était plongée dans son histoire et avait présenté au Concours d’élégance de la Villa d’Este du Lac de Côme un concept-car baptisé BMW 3.0 CSL Hommage. Il sera suivi d’un autre concept-car 3.0 Hommage R reprenant la base du précédent et s’ornant des bandes de course BMW M afin de rappeler le quarantième anniversaire de la victoire d’une BMW 3.0 CSL aux 12 heures de Sebring. Au moment de la découverte de ces deux prototypes de salon, BMW n’évoquait pas une possible mise en production d’un modèle rappelant la 3.0 CSL. Il faudra attendre cette année pour que la marque bavaroise change d’avis.

Terminons par un bref rappel historique. La BMW 3.0 CSL (L pour Leicht/léger) est un coupé sportif lancé à la fin de 1971 et extrapolé du coupé 3.0 CS. Afin de lutter plus efficacement contre les Ford Capri en compétition, il va subir un traitement radical en 1973 et s’équiper d’un moteur 3.2 (un 3 153 cm3, qui pourra être réalésé en 3.5). C’est la version CSL light-weight allégée de 200 kg qui fournira matière à des versions de compétition qui s’aligneront en Championnat d’Europe FIA des voitures de tourisme et participeront aux 24 Heures du Mans. Au Mans, deux autos (en 1975 et 1976) serviront de support aux artistes Alexander Calder et Franck Stella qui les transformeront en véritable œuvre d’art, des BMW Art Car qui font désormais partie de la collection du Musée BMW de Munich.